Малиновский: Шевченко попал в Дженоа не в самый лучший момент

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал жеребьевку сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ, а также период тренерства Андрея Шевченко в "Дженоа":

“ — Какой была твоя реакция, когда узнал результаты жеребьевки плей-офф чемпионата мира?

— Сдержанно-оптимистической. Нам будет непросто. Это плей-офф, и тут нужно пройти двух соперников. Да, не попалась Италия или Португалия, но Шотландия — это не подарок. Далеко не подарок. Я считаю, что в нашем квартете все команды примерно равны.

Сборная Шотландии почти полностью укомплектована футболистами английской Премьер-лиги — тут и добавлять нечего. К тому же мы играем на выезде, и у шотландцев там будет впечатляющая поддержка. Впрочем, у нас есть шансы, мы знаем свою силу.

— В твоем представлении шотландцы — типичная британская команда?

— Нет. Сейчас все умеют играть в хороший футбол. Конечно, если они будут действовать под давлением, то начнут подгружать мяч вперед. Но ежели мы им дадим время для принятия решений, то играть длинными передачами они точно не станут, и у нас могут возникнуть проблемы, поскольку их футболистам, выступающим на таком уровне, долго думать не нужно. В Глазго будет настоящая битва на результат.

— После прихода в сборную Александра Петракова вы немного перестроили свою игру, но потом, кажется, вернулись к прежнему футболу. Тебе какой по душе?

— Тот, который приносит победы. Хорошо, что у сборной Украины есть определенная вариативность. Мы можем сыграть 4—3—3 или 3—5—2. Мы и на Евро-2020 меняли тактику, перестроились, когда возникли проблемы с фланговыми игроками атаки.

В футболе бывает так, что ты начинаешь матч по одной системе, а заканчиваешь по другой, и это большой плюс. Иногда можно сыграть по результату, отказаться от высокого прессинга, сесть немного ниже, закрыть середину. Думаю, что наши тренеры все проанализируют и примут правильное решение.

— Кстати, ты поддерживаешь отношения с бывшим наставником сборной Украины — Андреем Шевченко?

— Конечно. Мне очень жаль, что его работа в Дженоа так быстро закончилась. Тяжелая ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в не самый подходящий момент. Там было много травмированных, пришлось ставить молодежь, а в Серии А, как вы знаете, уровень очень серьезный. Плюс тренер заболел ковидом и некоторое время не был с командой.

Может, кто-то хотел получить результат сразу, но за такое короткое время было тяжело построить или перестроить коллектив. В футболе такое бывает, в нем никто не застрахован от подобных моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас еще порадует своими результатами”, - сказал Малиновский.