Максим Коваль получил футболку за 100 проведенных матчей в Аль-Фатесе

Украинский голкипер Максим Коваль начинает покорять определенные отметки в Саудовской Аравии. Недавний матч чемпионата против "Аль-Шабаба" стал для игрока 100-м в его карьере в "Аль-Фатесе".

Клуб наградил Коваля памятной футболкой с числом 100 на спине, однако сделал это только через неделю после этого поединка. У команды был небольшой отпуск, а недавно она собралася для продолжения подготовки к завершающему этапу сезона.

Отметим, что в составе “Аль-Фатеха” Максим находится с лета 2018-го. Первый сезон он провел в аренде, а затем аравийский клуб выкупил голкипера. Его контракт с командой истекает через полгода.

Также напомним, что в футболке "Динамо" голкипер провел 107 матчей. Учитывая, что Коваль – основной вратарь команды, то при отсутствии травм до конца сезона 29-летний игрок может побить свой личный рекорд.