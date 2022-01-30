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Максим Коваль получил футболку за 100 проведенных матчей в Аль-Фатесе

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(1 голосов)

До его отметки в "Динамо" совсем чуть-чуть

Максим Коваль получил футболку за 100 проведенных матчей в Аль-Фатесе

Новина українською

Украинский голкипер Максим Коваль начинает покорять определенные отметки в Саудовской Аравии. Недавний матч чемпионата против "Аль-Шабаба" стал для игрока 100-м в его карьере в "Аль-Фатесе".

Клуб наградил Коваля памятной футболкой с числом 100 на спине, однако сделал это только через неделю после этого поединка. У команды был небольшой отпуск, а недавно она собралася для продолжения подготовки к завершающему этапу сезона.

Отметим, что в составе “Аль-Фатеха” Максим находится с лета 2018-го. Первый сезон он провел в аренде, а затем аравийский клуб выкупил голкипера. Его контракт с командой истекает через полгода.

Также напомним, что в футболке "Динамо" голкипер провел 107 матчей. Учитывая, что Коваль – основной вратарь команды, то при отсутствии травм до конца сезона 29-летний игрок может побить свой личный рекорд.

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В статье: Максим Коваль Динамо (Киев) Аль-Фатех
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Комментарии (1)
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zlоyded (Киев)
30.01.2022 в 09:03
Міг би стати новим Касільясом, но переходом в Динамо загубив собі кар'єру і став черговим Кулачем...
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