Официально: Даниил Игнатенко - игрок Бордо
Украинец переезжает в Лигу 1
ФК Бордо/Автор неизвестен
Полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко стал игроком французского "Бордо". Об этом сообщил официальный твиттер команды.
Ранее стало известно, что украинский футболист проведет в Лиге 1 полгода на правах аренды, а затем французский клуб сможет воспользоваться опцией выкупа футболиста.
С осени 2020-го Даниил играл в аренде за "Днепр-1". В первой части текущего сезона он провел 15 матчей в клубе Игоря Йовичевича. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами.
"Бордо" сейчас является аутсайдером Лиги 1. Клуб расположился на 17-м месте чемпионата, отстав он зоны вылета всего на одно очко.
Danylo Ignatenko est bordelais ! ???????? #BienvenueDanylo ➡ https://t.co/AujflkDfw6 pic.twitter.com/1Wi8ovC4wY— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 30, 2022
Добавим, что это не первый зарубежный опыт Игнатенко, который является воспитанником запорожского футбола. Первую половину сезона 2019/2020 он провел в аренде в венгерском "Ференцвароше", но тогда не смог закрепиться в команде Сергея Реброва. Также он отыграл 43 матча за "Мариуполь". В активе Даниила один матч за молодежную сборную Украины еще в 2016-м году.
Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
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