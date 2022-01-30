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Официально: Даниил Игнатенко - игрок Бордо

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Украинец переезжает в Лигу 1

Официально: Даниил Игнатенко - игрок Бордо

ФК Бордо/Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко стал игроком французского "Бордо". Об этом сообщил официальный твиттер команды.

Ранее стало известно, что украинский футболист проведет в Лиге 1 полгода на правах аренды, а затем французский клуб сможет воспользоваться опцией выкупа футболиста.

С осени 2020-го Даниил играл в аренде за "Днепр-1". В первой части текущего сезона он провел 15 матчей в клубе Игоря Йовичевича. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами.

"Бордо" сейчас является аутсайдером Лиги 1. Клуб расположился на 17-м месте чемпионата, отстав он зоны вылета всего на одно очко.

Добавим, что это не первый зарубежный опыт Игнатенко, который является воспитанником запорожского футбола. Первую половину сезона 2019/2020 он провел в аренде в венгерском "Ференцвароше", но тогда не смог закрепиться в команде Сергея Реброва. Также он отыграл 43 матча за "Мариуполь". В активе Даниила один матч за молодежную сборную Украины еще в 2016-м году.

Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Бордо Даниил Игнатенко
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