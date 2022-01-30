Леднев дебютировал за Фехервар бок о бок с еще двумя украинцами

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев, который перебрался на правах аренды в "Фехервар", дебютировал сразу в первом же матче команды после своего перехода.

Игрок вышел в основном составе на матч 18-го тура венгерского чемпионата против "Академии Пушкаша" на правом фланге полузащиты. Интересно, что в средней линии команды появилось сразу три украинца, ведь на левом фланге играет Иван Петряк, а в центре Евгений Макаренко. Также в составе соперника в центре полузащиты играет их соотечественник Артем Фаворов.

Добавим, что это первый матч для Леднева в зарубежном чемпионате. До этого он выступал только в украинских клубах: "Динамо" и "Заре".

Отметим, что поединок начался в 14.00. Встреча между этими командами – это битва за шесть очков, ведь "Фехервар" идет четвертым в чемпионате, а "Академия Пушкаша" – третьей. Между ними разрыв в пять зачетных пунктов.