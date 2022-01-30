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Официально: Супряга - игрок Сампдории

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Итальянский клуб оформил аренду с правом выкупа

Официально: Супряга - игрок Сампдории

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга официально стал футболистом "Сампдории".

Сделка оформлена в формате аренды. Генуэзкий клуб имеет право выкупа.

"Бело-синие" также подтвердили переход футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что 21-летний украинец перейдет в аренду на 1,5 года. А выкупить Супрягу представитель Серии А сможет за 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне во всех турнирах нападающий принял участие в 6 поединках, в которых результативными действиями не отмечался.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Twitter U.C. Sampdoria

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Комментарии (9)
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Андрейка Королевский (Харьков)
30.01.2022 в 22:03
А кто в Динамо останется в нападении,Беседин,ещё и травмированный?
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0
0
Tiranozavr (Харьков)
30.01.2022 в 22:01
Агенту Супряги нужно вести тренинги по продажам. Чтоб втюхать такое "дерево" в серию А нужен огромный талант
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+2
0
тутти-10 (Сумська область)
30.01.2022 в 21:59
Удачі!
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+1
0
немо (чернівці)
30.01.2022 в 21:56
Дай Боже щоб зграв та закріпився.
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+1
0
Footballers (Умань)
30.01.2022 в 21:54
Ну і там лавочку полірне мєга форвард
Ответить
+1
-1
Lion Killer (Львів)
30.01.2022 в 21:52
Нехай щастить в Серії А. ВІн черговий приклад того, що в ДК не вміють відкрити талант форварда.
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.01.2022 в 21:52
Вау!))) Это конечно фартануло! Что заиграет, то не сильно вериться, но это шаг вперёд!
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
30.01.2022 в 22:01
Коли Яремчук ішов з ДК, ти вірив, що він заграє у Генті? В Малиновського вірив? Нехай пробує
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+1
0
royalstas (Вінниця)
30.01.2022 в 21:40
Ура, Ура, Ура!
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0
0


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