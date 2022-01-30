Официально: Супряга - игрок Сампдории
Итальянский клуб оформил аренду с правом выкупа
Фото: ФК Динамо Киев
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга официально стал футболистом "Сампдории".
Сделка оформлена в формате аренды. Генуэзкий клуб имеет право выкупа.
"Бело-синие" также подтвердили переход футболиста.
Ранее СМИ сообщали, что 21-летний украинец перейдет в аренду на 1,5 года. А выкупить Супрягу представитель Серии А сможет за 7,5 миллионов евро.
В текущем сезоне во всех турнирах нападающий принял участие в 6 поединках, в которых результативными действиями не отмечался.
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Источник:Twitter U.C. Sampdoria
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Комментарии (9)
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Андрейка Королевский (Харьков)
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Tiranozavr (Харьков)
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royalstas (Вінниця)
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