Официально: Супряга - игрок Сампдории

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга официально стал футболистом "Сампдории".

Сделка оформлена в формате аренды. Генуэзкий клуб имеет право выкупа.

"Бело-синие" также подтвердили переход футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что 21-летний украинец перейдет в аренду на 1,5 года. А выкупить Супрягу представитель Серии А сможет за 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне во всех турнирах нападающий принял участие в 6 поединках, в которых результативными действиями не отмечался.