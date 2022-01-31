Трое украинских игроков из УПЛ перешли в топ-чемпионаты во время одного трансферного окна. Прецедент уже был

Зима 2022-го войдет в историю украинского футбола как уникальный трансферный период. Не так часто после восстановления Независимости трое украинцев во время одного трансферного окна переходили в клубы топ-чемпионатов.

Сначала Виталий Миколенко переехал из "Динамо" в "Эвертон" (Англия). Затем "Шахтер" договорился с "Бордо", представляющим французскую Лигу 1, об аренде Даниила Игнатенко до лета 2022-го. У французов осталось право выкупа. Наконец, Владислав Супряга сумел договориться о переходе в команду Серии А "Сампдорию". Аренда до лета 2023-го года с правом выкупа для итальянцев.

Ранее в истории уже был случай массового ухода украинцев в Европу. Речь о летнем трансферном окне 2016/17. Тогда в топ-чемпионатах оказались сразу девять украинцев: Артем Кравец, Денис Бойко, Евгений Коноплянка, Игорь Березовский, Денис Олейник, Александр Зинченко, Роман Зозуля, Василий Прийма (из "Торино" во "Фрозионе") и Алексей Гуцуляк. Однако Денис Бойко перешел в "Малагу" из "Бешикташа", Игорь Березовский на момент перехода в "Дармтштадт" был без команды, к тому же в немецкой элите не играл, Денис Олейник в том же "Дармтштадте" оказался из "Витесса", Алексей Гуцуляк выступал за "Вильярреал Б" в четвертой лиге Испании, Зинченко к "Ман Сити" присоединился из российской "Уфы". Коноплянка просто сменил один топ-чемпионат на другой – из "Севильи" в "Шальке". Также в 2016-м из "Шахтера" в "Фрозионе" перешел Вячеслав Чурко, однако выступал он только в Серии Б. Василий Прийма сменил один итальянский город на другой.

Зато Артем Кравец, Роман Зозуля и Артем Федецкий играли в испанско-германской элите, очутившись там во время одного трансферного окна.

Также летом 2015-го Евгений Коноплянка как свободный агент после периода в "Днепре" перешел в "Севилью", и тогда же в Испании оказались Марьян Швед ("Карпаты" ->>> "Севилья") и Бека Вачиберадзе ("Шахтер" "->>> "Бетис"). Однако Швед вообще не играл в Испании, а Вачиберадзе выступал только в третьем дивизионе.

Лето 2018-го – Филипп Будковский перешел в "Сошо" (но в элите не играл), а Андрей Лунин – в "Реал". Зимой 2019-го в "Малаге" оказался Евгений Селезнев, а в "Дармтштадте" – Игорь Безотосный. Но в элитных дивизионах Испании и Германии эти украинские не выступали. Зато можно вспомнить 1999-й год, когда из "Динамо" Андрей Шевченко и Олег Лужный перешли в "Милан" (Италия) и "Арсенал" (Англия) соответственно. Они сделали удачную карьеру.

Будет ли удачной европейская карьера Николенко, Игнатенко и Супряги? Покажет время.