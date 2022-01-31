Сикан: Ганза — топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и прекрасными традициями
Удачи Данилу в Германии
fc-hansa.de
Украинский форвард "Шахтера" Даниил Сикан,
"Не могу дождаться начала моего нового этапа, действительно с нетерпением жду того момента, когда я буду здесь, в Ростоке, и буду играть за этот клуб.
"Ганза" — топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и, как я понял, с прекрасными традициями.
Для меня сейчас важно быстро познакомиться со всеми процессами и командой, чтобы я мог помочь нам вместе добиться хороших результатов и успешно провести оставшуюся часть сезона", — сказал Сикан.
Напомним, что арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона без права выкупа.
“Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.
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