Украинский форвард "Шахтера" Даниил Сикан, который отправился в аренду в немецкую "Ганзу" (Вторая Бундеслига), поделился эмоциями от этого перехода.

"Не могу дождаться начала моего нового этапа, действительно с нетерпением жду того момента, когда я буду здесь, в Ростоке, и буду играть за этот клуб.

"Ганза" — топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и, как я понял, с прекрасными традициями.

Для меня сейчас важно быстро познакомиться со всеми процессами и командой, чтобы я мог помочь нам вместе добиться хороших результатов и успешно провести оставшуюся часть сезона", — сказал Сикан.

Напомним, что арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона без права выкупа.

“Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.