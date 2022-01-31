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Сикан: Ганза — топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и прекрасными традициями

Наши за границей
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(2 голосов)

Удачи Данилу в Германии

Сикан: Ганза — топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и прекрасными традициями

fc-hansa.de

Новина українською

Украинский форвард "Шахтера" Даниил Сикан, который отправился в аренду в немецкую "Ганзу" (Вторая Бундеслига), поделился эмоциями от этого перехода.

"Не могу дождаться начала моего нового этапа, действительно с нетерпением жду того момента, когда я буду здесь, в Ростоке, и буду играть за этот клуб.

"Ганза" — топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и, как я понял, с прекрасными традициями.

Для меня сейчас важно быстро познакомиться со всеми процессами и командой, чтобы я мог помочь нам вместе добиться хороших результатов и успешно провести оставшуюся часть сезона", — сказал Сикан.

Напомним, что арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона без права выкупа.

“Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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Источник:
ФК Ганза

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Комментарии (3)
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Андрейка Королевский (Харьков)
31.01.2022 в 18:24
Эти умники говорят все по шаблону,от себя что-то сказать ума не хватит,поэтому конечно Ганза топ клуб
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+1
-1
Romb_DK (Київ)
31.01.2022 в 18:17
може він плутає "Ганзу" з ганджею? Бо 14 місце з 18 другої ліги топ-клуб не займає
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0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
31.01.2022 в 18:17
Когда это Ганза стала топ-клубом?!
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+2
0


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