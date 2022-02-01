Миколенко – о встрече с Пукки в АПЛ: Сказал Теэму, что он изменил мою жизнь после того матча с финнами
Виталий на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал в интервью Владе Седан о встрече с форвардом Финляндии и "Норвича" Теэму Пукки на английских полях. Напомним, в матче квалификации на ЕВРО украинец допустил грубую ошибку, будучи первым на мяче – он срубил Пукки, заработал для себя красную и привез пенальти в ворота Бущана.
"Я даже успел с ним поговорить, на ломаном английском. Сказал ему, что он изменил мою жизнь после того матча с финнами. Я начал смотреть на вещи с другой стороны. Безусловно, то была моя ошибка. Слава Богу, мы вышли в плей-офф. Я извлек урок, меньше читаю СМИ после той красной карточки. Тогда было очень большое давление, но сейчас мне намного легче. Я сейчас даже не смотрю, что пишут и говорят обо мне".
"Сейчас я сам себе в социальных сетях надоел. Я отписался от всех новостных каналов в Telegram. Я обхожусь без всяких новостей обо мне и моей игре".
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