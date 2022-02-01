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Миколенко: Суркис растит молодых игроков Динамо как своих детей

Наши за границей
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Уже бывший защитник киевлян рассказал о своих отношениях с президентом Динамо

Миколенко: Суркис растит молодых игроков Динамо как своих детей

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который в начале января перешел в английский "Эвертон", рассказал, почему его так любит президент столичного клуба Игорь Суркис.

"Мне всегда приятно слышать Игоря Михайловича, просто поговорить. С ним всегда приятно общаться, может из-за этого.

Раньше, может, больше легионеров было. А сейчас много детей из академии, из U-19. Он видит, как они растут на глазах и потом играют в первой команде. Он растит нас, как своих детей. После моего переезда он звонил, говорили о жизни.

Что касается стереотипа о том, что из "Динамо" трудно уйти, то в моем случае появилось конкретное предложение, Игорь Михайлович сразу отпустил, но сначала спросил меня: "Хочешь?". Но это не было принудительно", – сказал Миколенко.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 18:18
Меньше видитесь!!!
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