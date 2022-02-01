Миколенко: Суркис растит молодых игроков Динамо как своих детей
Уже бывший защитник киевлян рассказал о своих отношениях с президентом Динамо
Фото - Олександр Приходько
Экс-защитник "
"Мне всегда приятно слышать Игоря Михайловича, просто поговорить. С ним всегда приятно общаться, может из-за этого.
Раньше, может, больше легионеров было. А сейчас много детей из академии, из U-19. Он видит, как они растут на глазах и потом играют в первой команде. Он растит нас, как своих детей. После моего переезда он звонил, говорили о жизни.
Что касается стереотипа о том, что из "Динамо" трудно уйти, то в моем случае появилось конкретное предложение, Игорь Михайлович сразу отпустил, но сначала спросил меня: "Хочешь?". Но это не было принудительно", – сказал Миколенко.
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