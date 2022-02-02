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Миколенко: Только один мат на английском знаю – f*ck. Больше ничего не знаю

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец усердно учит английский язык

Миколенко: Только один мат на английском знаю – f*ck. Больше ничего не знаю

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Виталий Миколенко, который в начале января перебрался из "Динамо" в "Эвертон", рассказал о том, как он учит английский язык.

– То, что я учил раньше, вот та база мне, наверное, дает дивиденды какие-то. Мне намного легче, потому что я не с ноля сюда приехал.

– Сколько ты себе поставишь по десятибалльной шкале?

– Два или три. Вчера мне Бен Годфри на тренировке сказал, что я в английском не так плох. Он улыбался, но это всерьез. Реально приятно. На любые вопросы простые я могу ответить. А на их диалекте сложновато.

– Ты пробовал читать английские новостные ресурсы.

– Да, я интервью, которые выходят в инстаграме и на сайте "Эвертона", по-футбольному понимаю, новые слова выписываю.

– Как проходит процесс изучения?

– На этой неделе 4 раза: понедельник, вторник, среда и четверг. Реально сложно. Для меня главная цель – хочу дать интервью на английском языке.

– Сколько ты себе времени поставил?

– Пока нисколько.

– Уже подходили к тебе после игры?

– Да, но я давал на украинском. Я вопросы понимаю, но пока не могу говорить. Я себя неловко чувствую от того, что не могу говорить на английском языке свободно.

– Маты на английском все выучил?

– Я только один мат знаю – fuck. Больше я ничего не знаю.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.02.2022 в 02:43
Будешь плохо играть --- узнаешь больше..
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Будєм разбіратся (Київ)
02.02.2022 в 01:40
Головне щоб не часто довелось говорити f..k при захисті воріт Евертона
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