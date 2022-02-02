Миколенко: Только один мат на английском знаю – f*ck. Больше ничего не знаю
Украинец усердно учит английский язык
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник Виталий Миколенко, который в начале января перебрался из "Динамо" в "
– То, что я учил раньше, вот та база мне, наверное, дает дивиденды какие-то. Мне намного легче, потому что я не с ноля сюда приехал.
– Сколько ты себе поставишь по десятибалльной шкале?
– Два или три. Вчера мне Бен Годфри на тренировке сказал, что я в английском не так плох. Он улыбался, но это всерьез. Реально приятно. На любые вопросы простые я могу ответить. А на их диалекте сложновато.
– Ты пробовал читать английские новостные ресурсы.
– Да, я интервью, которые выходят в инстаграме и на сайте "Эвертона", по-футбольному понимаю, новые слова выписываю.
– Как проходит процесс изучения?
– На этой неделе 4 раза: понедельник, вторник, среда и четверг. Реально сложно. Для меня главная цель – хочу дать интервью на английском языке.
– Сколько ты себе времени поставил?
– Пока нисколько.
– Уже подходили к тебе после игры?
– Да, но я давал на украинском. Я вопросы понимаю, но пока не могу говорить. Я себя неловко чувствую от того, что не могу говорить на английском языке свободно.
– Маты на английском все выучил?
– Я только один мат знаю – fuck. Больше я ничего не знаю.
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