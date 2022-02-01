Ордец: Москва - топ, город возможностей. Киев крутой город - как маленькая Москва
Останется ли в Москве, защитник пока не знает
Украинский защитник Иван Ордец из московского "Динамо" рассказал о жизни в России.
— Как тебе Москва?
— Топ. Классный город. Хотя первое время было непривычно — ощущал себя каким-то муравьем. Но адаптировался и даже к пробкам привык. Москва нереально красивая. Город возможностей, так скажу.
— Не думал здесь остаться?
— Знаешь, ты уже пятый или шестой человек, кто об этом спрашивает.
— Среди журналистов?
— Не только. Ребята из команды тоже интересовались. Я пока затрудняюсь ответить. Очень тяжело сказать.
— По чему больше всего скучаешь в Москве?
— Очень не хватает родственников, друзей. Помнишь, я говорил про отпуск в Киеве? На третий день неожиданно поймал себя на мысли: насколько же это крутой город! Как маленькая Москва. Зашел в один ресторанчик, в котором часто был раньше, в другой — ничего не изменилось. Супергород.
— Ты главный фанат чебуреков в РПЛ. Уже составил гид по московским чебуречным?
— Ха-ха! Ну нет. Когда в прошлом году были в Сочи, то с ребятами попробовали. Но это, конечно, не те чебуреки, которые мама готовит. Кстати, у родителей недавно был, но чебуреки так и не поел — за весом надо следить! А то после нескольких штук желудок может дня на два встать прилично.
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