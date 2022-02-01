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Ордец: Москва - топ, город возможностей. Киев крутой город - как маленькая Москва

Наши за границей
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(7 голосов)

Останется ли в Москве, защитник пока не знает

Ордец: Москва - топ, город возможностей. Киев крутой город - как маленькая Москва

Новина українською

Украинский защитник Иван Ордец из московского "Динамо" рассказал о жизни в России.

— Как тебе Москва?

— Топ. Классный город. Хотя первое время было непривычно — ощущал себя каким-то муравьем. Но адаптировался и даже к пробкам привык. Москва нереально красивая. Город возможностей, так скажу.

— Не думал здесь остаться?

— Знаешь, ты уже пятый или шестой человек, кто об этом спрашивает.

— Среди журналистов?

— Не только. Ребята из команды тоже интересовались. Я пока затрудняюсь ответить. Очень тяжело сказать.

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— По чему больше всего скучаешь в Москве?

— Очень не хватает родственников, друзей. Помнишь, я говорил про отпуск в Киеве? На третий день неожиданно поймал себя на мысли: насколько же это крутой город! Как маленькая Москва. Зашел в один ресторанчик, в котором часто был раньше, в другой — ничего не изменилось. Супергород.

— Ты главный фанат чебуреков в РПЛ. Уже составил гид по московским чебуречным?

— Ха-ха! Ну нет. Когда в прошлом году были в Сочи, то с ребятами попробовали. Но это, конечно, не те чебуреки, которые мама готовит. Кстати, у родителей недавно был, но чебуреки так и не поел — за весом надо следить! А то после нескольких штук желудок может дня на два встать прилично.

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В статье: Иван Ордец Динамо (Москва)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (6)
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Thiirane2 (Днепр)
01.02.2022 в 23:41
Классное фото. Лицо не обезображенное интеллектом.
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0
0
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 23:08
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+5
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.02.2022 в 23:07
Редакція, займіться наповненням сайту цікавим контентом - і тоді не доведеться накручувати собі відвідуваність новинами "из жизни голодающих кормильцев".
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+7
0
avatar
Serega1111 (Киев)
01.02.2022 в 23:00
"Вчера приснился сон прекрасный - Москва сгорела целиком..."
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+10
-2
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
01.02.2022 в 22:53
Тошнит уже от этих "ракордецов"... и от журналюг их интервьюирующих.
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+10
0
Benzil (Львів)
01.02.2022 в 22:51
От реально, навіщо накручувати, і так, таку ситуацію? Та живе там, то хай собі живе, це його вибір. Для чого ці інтерв'ю?
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+11
0


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