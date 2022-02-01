Сикан: Бундеслига — это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя

Украинский форвард " Шахтера " Даниил Сикан, который отправился в аренду в немецкую "Ганзу" (Вторая Бундеслига), поделился эмоциями от этого перехода.

"Я доволен, расцениваю переход как удачный. Я иду за игровой практикой и надеюсь, что ее там получу.

Еще не знаком с командой, заочно лишь знаю, что это хорошая команда и они хотят добиться положительного результата. Думаю, Бундеслига — это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя, - сказал Сикан.