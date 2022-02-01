Сикан: Бундеслига — это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя
Форвард идет за игровой практикой
fc-hansa.de
Украинский форвард "
"Я доволен, расцениваю переход как удачный. Я иду за игровой практикой и надеюсь, что ее там получу.
Еще не знаком с командой, заочно лишь знаю, что это хорошая команда и они хотят добиться положительного результата. Думаю, Бундеслига — это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя, - сказал Сикан.
Напомним, что арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона без права выкупа.
“Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.
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