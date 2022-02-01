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Сикан: Бундеслига — это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя

Наши за границей
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Форвард идет за игровой практикой

Сикан: Бундеслига — это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя

fc-hansa.de

Новина українською

Украинский форвард "Шахтера" Даниил Сикан, который отправился в аренду в немецкую "Ганзу" (Вторая Бундеслига), поделился эмоциями от этого перехода.

"Я доволен, расцениваю переход как удачный. Я иду за игровой практикой и надеюсь, что ее там получу.

Еще не знаком с командой, заочно лишь знаю, что это хорошая команда и они хотят добиться положительного результата. Думаю, Бундеслига — это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя, - сказал Сикан.

Напомним, что арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона без права выкупа.

“Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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