Кополовец - о трансфере Сикана в Германию: Там много геев, другие морально-этические принципы - мне было тяжело
В Германии Кополовцу не понравилось
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Экс-игрок "Говерлы", "Миная" и немецкого "Айнхайта" из Рудольштадта Михаил Кополовец прокомментировал
"Хороший, техничный, настырный, мощный - у него много хороших качеств. Просто он еще не раскрылся в Украине, он только начинает играть. Руководство "Шахтера" приняло такое решение, потому что понимает, что у него не будет столько игрового времени. Они же его не выгоняют. Понимают, что для футболиста так будет полезнее.
У него там все должно получится. Как оно будет? Сложно сказать. Это Европа, другой менталитет, немцы - это немного тяжелее. Я там был. В Германии мне было очень тяжело.
Когда ты ходишь в магазины, кафе. Когда там много геев - ходят ребята всякие - это же другое. Там немного другие морально-этические принципы. Там совсем другие люди. Не хочу никого обижать, но мне там было тяжело.
Для него это шанс. В Германии большой рынок. Там футболиста с Оберлиги (пятый уровень в системе футбольных лиг Германии - прим) могут посмотреть и забрать в "Боруссию" или в "Баварию". Все в его ногах, руках, голове.
Это хороший шанс себя показать, проявить, доказать своему руководству в "Шахтере", что он достоин быть среди лучших", — подытожил Кополовец.
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