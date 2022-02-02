Кополовец - о трансфере Сикана в Германию: Там много геев, другие морально-этические принципы - мне было тяжело

Экс-игрок "Говерлы", "Миная" и немецкого "Айнхайта" из Рудольштадта Михаил Кополовец прокомментировал аренду нападающего "Шахтера" Даниила Сикана в немецкий клуб "Ганза" из Второй Бундеслиги.

"Хороший, техничный, настырный, мощный - у него много хороших качеств. Просто он еще не раскрылся в Украине, он только начинает играть. Руководство "Шахтера" приняло такое решение, потому что понимает, что у него не будет столько игрового времени. Они же его не выгоняют. Понимают, что для футболиста так будет полезнее.

У него там все должно получится. Как оно будет? Сложно сказать. Это Европа, другой менталитет, немцы - это немного тяжелее. Я там был. В Германии мне было очень тяжело.

Когда ты ходишь в магазины, кафе. Когда там много геев - ходят ребята всякие - это же другое. Там немного другие морально-этические принципы. Там совсем другие люди. Не хочу никого обижать, но мне там было тяжело.

Для него это шанс. В Германии большой рынок. Там футболиста с Оберлиги (пятый уровень в системе футбольных лиг Германии - прим) могут посмотреть и забрать в "Боруссию" или в "Баварию". Все в его ногах, руках, голове.

Это хороший шанс себя показать, проявить, доказать своему руководству в "Шахтере", что он достоин быть среди лучших", — подытожил Кополовец.