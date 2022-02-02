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  4. Кополовец - о трансфере Сикана в Германию: Там много геев, другие морально-этические принципы - мне было тяжело
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Кополовец - о трансфере Сикана в Германию: Там много геев, другие морально-этические принципы - мне было тяжело

Наши за границей
(1 голосов)

В Германии Кополовцу не понравилось

Кополовец - о трансфере Сикана в Германию: Там много геев, другие морально-этические принципы - мне было тяжело

GETTY IMAGES

Новина українською

Экс-игрок "Говерлы", "Миная" и немецкого "Айнхайта" из Рудольштадта Михаил Кополовец прокомментировал аренду нападающего "Шахтера" Даниила Сикана в немецкий клуб "Ганза" из Второй Бундеслиги.

"Хороший, техничный, настырный, мощный - у него много хороших качеств. Просто он еще не раскрылся в Украине, он только начинает играть. Руководство "Шахтера" приняло такое решение, потому что понимает, что у него не будет столько игрового времени. Они же его не выгоняют. Понимают, что для футболиста так будет полезнее.

У него там все должно получится. Как оно будет? Сложно сказать. Это Европа, другой менталитет, немцы - это немного тяжелее. Я там был. В Германии мне было очень тяжело.

Когда ты ходишь в магазины, кафе. Когда там много геев - ходят ребята всякие - это же другое. Там немного другие морально-этические принципы. Там совсем другие люди. Не хочу никого обижать, но мне там было тяжело.

Для него это шанс. В Германии большой рынок. Там футболиста с Оберлиги (пятый уровень в системе футбольных лиг Германии - прим) могут посмотреть и забрать в "Боруссию" или в "Баварию". Все в его ногах, руках, голове.

Это хороший шанс себя показать, проявить, доказать своему руководству в "Шахтере", что он достоин быть среди лучших", — подытожил Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Шахтер (Донецк) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Cerega15 (Kherson)
02.02.2022 в 02:28
Жить в стране, правительство которой вытирает о тебя ноги - легко, тяжело жить в стране, где мимо тебя могут пройти геи. Запомни, чтобы не перепутать.
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0
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Дон Купер (Хмельницький)
02.02.2022 в 02:58
Наші північно-східні сусіди розцінили б ваш допис як прояв екстремізму. Реальний термін. Ось де важко жити.
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
02.02.2022 в 01:55
Латентный наш Миша.
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+2
0
sasha_lv (Львів)
02.02.2022 в 01:36
Миха,ти головою останнім часом не вдарився? Таку хєрню несеш,як місцеві барсюки....
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+2
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