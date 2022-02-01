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Игнатенко: Шахтер мой клуб, но не родной. Хочу переподписать контракт с Бордо

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Хавбек хочет проявить себя в французском чемпионате

Игнатенко: Шахтер мой клуб, но не родной. Хочу переподписать контракт с Бордо

ФК Бордо/Автор неизвестен

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Даниил Игнатенко, который недавно на правах аренды перешел в "Бордо", прокомментировал свой трансфер в французский клуб.

– Когда поступило предложение, то я сказал агенту заниматься этим вопросом, потому что это Лига 1 – один из топ-5 чемпионатов. Я знал, что "Бордо" – великий клуб во Франции с большой историей. Для меня это хороший шанс проявить себя, поэтому долго даже не думал.

Английский язык? Разговариваю, но немного. Сейчас я нанял репетитора по французскому, потому что насколько знаю, что во Франции мало разговаривают на английском. Не думаю, что язык будет для меня преградой. Также буду заниматься английским – языки нужны.

Знаю, что у "Бордо" сейчас трудности, но уверен, что мы выберемся из этой ситуации, приложим все усилия, чтобы остаться в Лиге 1.

– Сожалеешь ли ты, что не смог проявить себя в "Шахтере"? И какие у тебя планы?

– "Шахтер" – мой клуб, но не родной. Родной – "Металлург" Запорожье. "Шахтер" мне многое дал.

Политика горняков – это бразильские игроки. У них на моей позиции играет Тарас Степаненко – легенда клуба. Они считают, что он сильнее меня. Нет проблем, злости и агрессии к "Шахтеру". Всегда рад за них и поддерживаю.

Моя задача – остаться здесь, играть здесь, приносить пользу команде.

Все зависит только от меня. Надеюсь, что помогу, усилю команду и останусь здесь. Других ответов у меня нет. Я очень хочу этого, переподписать здесь контракт и не подвести руководство, которое доверилось мне.

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В статье: Шахтер (Донецк) Бордо Даниил Игнатенко
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Источник:
Girondins de Bordeaux

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