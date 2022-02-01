Игнатенко: Шахтер мой клуб, но не родной. Хочу переподписать контракт с Бордо
Хавбек хочет проявить себя в французском чемпионате
ФК Бордо/Автор неизвестен
Хавбек "Шахтера" Даниил Игнатенко, который недавно
– Когда поступило предложение, то я сказал агенту заниматься этим вопросом, потому что это Лига 1 – один из топ-5 чемпионатов. Я знал, что "Бордо" – великий клуб во Франции с большой историей. Для меня это хороший шанс проявить себя, поэтому долго даже не думал.
Английский язык? Разговариваю, но немного. Сейчас я нанял репетитора по французскому, потому что насколько знаю, что во Франции мало разговаривают на английском. Не думаю, что язык будет для меня преградой. Также буду заниматься английским – языки нужны.
Знаю, что у "Бордо" сейчас трудности, но уверен, что мы выберемся из этой ситуации, приложим все усилия, чтобы остаться в Лиге 1.
– Сожалеешь ли ты, что не смог проявить себя в "Шахтере"? И какие у тебя планы?
– "Шахтер" – мой клуб, но не родной. Родной – "Металлург" Запорожье. "Шахтер" мне многое дал.
Политика горняков – это бразильские игроки. У них на моей позиции играет Тарас Степаненко – легенда клуба. Они считают, что он сильнее меня. Нет проблем, злости и агрессии к "Шахтеру". Всегда рад за них и поддерживаю.
Моя задача – остаться здесь, играть здесь, приносить пользу команде.
Все зависит только от меня. Надеюсь, что помогу, усилю команду и останусь здесь. Других ответов у меня нет. Я очень хочу этого, переподписать здесь контракт и не подвести руководство, которое доверилось мне.
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