Ласкаво просимо! Сампдория официально представила Супрягу
Украинец взял ко многому обязывающий №7
U.C. Sampdoria
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При этом, в соцсетях генуэзский клуб поприветствовал игрока на украинском языке - "Ласкаво просимо"!
Также стоит отметить, что в "Сампе" Супряга будет выступать под обязывающим №7.
Напомним, что сделка оформлена в формате аренды на 1,5 года. Генуэзкий клуб имеет право выкупа.
Ранее СМИ сообщали, что выкупить Супрягу представитель Серии А сможет за 7,5 миллионов евро.
В текущем сезоне во всех турнирах нападающий принял участие в 6 поединках, в которых результативными действиями не отмечался.
???????? Ласкаво просимо! ????????#FORZADORIA ????⚪️????⚫️⚪️???? pic.twitter.com/LYhEOSm3gE— U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 2, 2022
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