Ласкаво просимо! Сампдория официально представила Супрягу

" Сампдория " официально представила в качестве игрока своей команды форварда "Динамо" Владислава Супрягу.

При этом, в соцсетях генуэзский клуб поприветствовал игрока на украинском языке - "Ласкаво просимо"!

Также стоит отметить, что в "Сампе" Супряга будет выступать под обязывающим №7.

Напомним, что сделка оформлена в формате аренды на 1,5 года. Генуэзкий клуб имеет право выкупа.

Ранее СМИ сообщали, что выкупить Супрягу представитель Серии А сможет за 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне во всех турнирах нападающий принял участие в 6 поединках, в которых результативными действиями не отмечался.