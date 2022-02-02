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Ласкаво просимо! Сампдория официально представила Супрягу

Наши за границей
Обновлено
(4 голосов)

Украинец взял ко многому обязывающий №7

Ласкаво просимо! Сампдория официально представила Супрягу

U.C. Sampdoria

Новина українською

"Сампдория" официально представила в качестве игрока своей команды форварда "Динамо" Владислава Супрягу.

При этом, в соцсетях генуэзский клуб поприветствовал игрока на украинском языке - "Ласкаво просимо"!

Также стоит отметить, что в "Сампе" Супряга будет выступать под обязывающим №7.

Напомним, что сделка оформлена в формате аренды на 1,5 года. Генуэзкий клуб имеет право выкупа.

Ранее СМИ сообщали, что выкупить Супрягу представитель Серии А сможет за 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне во всех турнирах нападающий принял участие в 6 поединках, в которых результативными действиями не отмечался.

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В статье: Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Комментарии (7)
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FC Energy (Новая Каховка)
02.02.2022 в 17:58
Только удачи, всем нашим
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
02.02.2022 в 17:55
ну давай Суп, ни пуха, тут тебе флаг в руки и мяч в ноги! тока я все равно не понял почему Ихарьоха продолжит платить ему з/п, ее ж обычно арендующий платит
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+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
02.02.2022 в 17:41
Ну давай чувак, удачі. Тут в Вітю ніхто не вірив, і в тому числі і я, а він навіть непогано на фоні своєї команди грає. Ти не гірший за нього, але треба повернути тобі форму...
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+2
-2
DesnaUA (Чернигов)
02.02.2022 в 17:39
Доказуй!Желаю только удачи!
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+2
-1
yurets87 (запоріжжя)
02.02.2022 в 17:19
может кажется или он нормально так наел себе
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+3
-1
MaximSK (Киев)
02.02.2022 в 16:45
Надеюсь сможет завоевать место в основе и его контракт выкупит Сампдория.
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+8
-1
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satellite (Харьков)
02.02.2022 в 16:39
Только удачи!!!
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+8
-2


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