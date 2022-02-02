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  4. Лунин под вопросом. Анчелотти еще не решил, кто из киперов Реала выйдет на кубковый матч с Атлетиком
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Лунин под вопросом. Анчелотти еще не решил, кто из киперов Реала выйдет на кубковый матч с Атлетиком

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Соперник у мадридцев довольно серьезный

Лунин под вопросом. Анчелотти еще не решил, кто из киперов Реала выйдет на кубковый матч с Атлетиком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти еще не решил, кто из голкиперов выйдет в стартовом составе мадридцев на матч четвертьфинала Кубка Испании против "Атлетика", который состоится в ближайший четверг, 3 февраля.

"Я еще не решил по поводу вратаря. Лунин ведь может выходить и в матчах чемпионата Испании. Посмотрим завтра, кто сыграет", - сказал Анчелотти.

Напомним, что в ранее в нынешнем сезоне Лунин сыграл только два матча – и оба в Кубке Испании. Против "Алькояно" (3:1) и "Эльче" (2:1).

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В статье: Карло Анчелотти Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
02.02.2022 в 19:13
І де справедливість, пане Кончалотті?
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