Лунин под вопросом. Анчелотти еще не решил, кто из киперов Реала выйдет на кубковый матч с Атлетиком
Соперник у мадридцев довольно серьезный
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Я еще не решил по поводу вратаря. Лунин ведь может выходить и в матчах чемпионата Испании. Посмотрим завтра, кто сыграет", - сказал Анчелотти.
Напомним, что в ранее в нынешнем сезоне Лунин сыграл только два матча – и оба в Кубке Испании. Против "Алькояно" (3:1) и "Эльче" (2:1).
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Источник:Marca
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02.02.2022 в 19:13
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