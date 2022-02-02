Лунин под вопросом. Анчелотти еще не решил, кто из киперов Реала выйдет на кубковый матч с Атлетиком

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти еще не решил, кто из голкиперов выйдет в стартовом составе мадридцев на матч четвертьфинала Кубка Испании против "Атлетика", который состоится в ближайший четверг, 3 февраля.

"Я еще не решил по поводу вратаря. Лунин ведь может выходить и в матчах чемпионата Испании. Посмотрим завтра, кто сыграет", - сказал Анчелотти.

Напомним, что в ранее в нынешнем сезоне Лунин сыграл только два матча – и оба в Кубке Испании. Против "Алькояно" (3:1) и "Эльче" (2:1).