Шабанов: Я пришел в Фехервар из команды с менталитетом победителя

Защитник Артем Шабанов, который на постоянной основе перебрался из "Динамо" в венгерский "Фехервар" , так прокомментировал свой трансфер.

"Я очень мотивирован. Я пришел из команды с менталитетом победителя, где мы постоянно боролись за титулы.

У меня такие же амбиции и в "Фехерваре", я игрок, который хочет побеждать в каждом матче.

Считаю себя бойцом, но в то же время и командным игроком - сделаю все возможное, чтобы команда побеждала.

От украинцев в "Фехерваре" (в команде играют Макаренко, Леднев и Петряк, - прим.) я слышал о клубе только хорошее, также они мне помогут быстрее адаптироваться", - сказал Шабанов.