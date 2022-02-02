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Шабанов: Я пришел в Фехервар из команды с менталитетом победителя

Наши за границей
(2 голосов)

Защитник перешел из Динамо в венгерский Фехервар

Шабанов: Я пришел в Фехервар из команды с менталитетом победителя

molfehervarfc.hu

Новина українською

Защитник Артем Шабанов, который на постоянной основе перебрался из "Динамо" в венгерский "Фехервар", так прокомментировал свой трансфер.

"Я очень мотивирован. Я пришел из команды с менталитетом победителя, где мы постоянно боролись за титулы.

У меня такие же амбиции и в "Фехерваре", я игрок, который хочет побеждать в каждом матче.

Считаю себя бойцом, но в то же время и командным игроком - сделаю все возможное, чтобы команда побеждала.

От украинцев в "Фехерваре" (в команде играют Макаренко, Леднев и Петряк, - прим.) я слышал о клубе только хорошее, также они мне помогут быстрее адаптироваться", - сказал Шабанов.

Напомним, что футболист подписал с венгерским клубом контракт сроком на 2,5 года.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов МОЛ Фехервар
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Источник:
ФК Фехервар

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Комментарии (3)
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Morphyk7 (Черновцы)
02.02.2022 в 19:54
С автобусным менталитетом
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0
-1
download1 (huyersk)
02.02.2022 в 19:31
Бачили цей менталітет переможців у ЛЧ
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0
-2
schabay (Краснодон)
02.02.2022 в 19:24
Играли б вы так как балаболите - из команды победителя не уходят в команду не о чём, Скажи честно - недостоин
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+1
0


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