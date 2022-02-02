Шабанов: Я пришел в Фехервар из команды с менталитетом победителя
Защитник перешел из Динамо в венгерский Фехервар
molfehervarfc.hu
Защитник Артем Шабанов, который на постоянной основе
"Я очень мотивирован. Я пришел из команды с менталитетом победителя, где мы постоянно боролись за титулы.
У меня такие же амбиции и в "Фехерваре", я игрок, который хочет побеждать в каждом матче.
Считаю себя бойцом, но в то же время и командным игроком - сделаю все возможное, чтобы команда побеждала.
От украинцев в "Фехерваре" (в команде играют Макаренко, Леднев и Петряк, - прим.) я слышал о клубе только хорошее, также они мне помогут быстрее адаптироваться", - сказал Шабанов.
Напомним, что футболист подписал с венгерским клубом контракт сроком на 2,5 года.
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