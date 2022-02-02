Яремчук пропустит ближайший матч Бенфики из-за повреждения глаза

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук не сыграет в сегодняшнем матче своей команды против "Жил Висенте" в 20-м туре чемпионата Португалии.

Как сообщает официальный сайт клуба, у украинца повреждение правого глазного яблока.

Матч с "Жил Висенте" состоится сегодня, 2 февраля.

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Яремчук 29 января играл против "Спортинга" (1:2) в Кубке лиги, был заменен на 61-й минуте. В этом сезоне в 29 матчах забил 7 голов и сделал 5 ассистов.