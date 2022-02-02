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Яремчук пропустит ближайший матч Бенфики из-за повреждения глаза

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Здоровья Роману

Яремчук пропустит ближайший матч Бенфики из-за повреждения глаза

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук не сыграет в сегодняшнем матче своей команды против "Жил Висенте" в 20-м туре чемпионата Португалии.

Как сообщает официальный сайт клуба, у украинца повреждение правого глазного яблока.

Матч с "Жил Висенте" состоится сегодня, 2 февраля.

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Яремчук 29 января играл против "Спортинга" (1:2) в Кубке лиги, был заменен на 61-й минуте. В этом сезоне в 29 матчах забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
Бенфика

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
02.02.2022 в 19:16
Вже хтось в роздягальні в око вїбав , ну що за команда..
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