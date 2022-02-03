Маркевич: У Супряги и Сикана огромный потенциал, вот только времени на раскачку уже нет

Украинские нападающие Владислав Супряга и Даниил Сикан продолжат карьеру в итальянской " Сампдории " и немецкой "Ганзе".

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич рассказал, что нужно игрокам для успешной карьеры в Европе.

"Я давно слежу за этими футболистами. Припоминается, как-то даже недавно прогнозировал, что Сикан в недалеком будущем будет иметь постоянную прописку в сборной Украины. Кстати, я от этих слов не отказываюсь и сейчас. Их переход в зарубежные клубы вызван, прежде всего, нехваткой игровой практики в "Динамо" и "Шахтере". Особенно нуждался в переезде Супряга, которому перестал доверять рулевой киевлян Mирча Луческу, хотя неоднократно предоставлял ему шанс проявить себя.

Вот почему Владислав и Даниил должны доказать, что "Сампдория" и "Ганза" не случайно остановили свой выбор именно на них.

Повторяю, потенциал у ребят - огромный, вот только времени на раскачку у них уже нет. Они легионеры и необходимо быть на виду, тем более, что "Сампдория" и "Ганза" находятся в нижней части турнирной таблицы и, конечно, на новичков надеются.

Также необходимо помнить , что итальянская Серия А и немецкая Бундеслига-2, это очень серьезный уровень. Если с этим вызовом Владислав и Даниил справятся, то, убежден, что их вызовы в расположение национальной сборной Украины не будут редким явлением", - сказал Маркевич.