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Маркевич: У Супряги и Сикна огромный потенциал, вот только времени на раскачку уже нет

Наши за границей
(1 голосов)

Нужно сразу доказывать свою конкурентоспособность

Маркевич: У Супряги и Сикна огромный потенциал, вот только времени на раскачку уже нет

U.C. Sampdoria

Новина українською

Украинские нападающие Владислав Супряга и Даниил Сикан продолжат карьеру в итальянской "Сампдории" и немецкой "Ганзе".

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич рассказал, что нужно игрокам для успешной карьеры в Европе.

"Я давно слежу за этими футболистами. Припоминается, как-то даже недавно прогнозировал, что Сикан в недалеком будущем будет иметь постоянную прописку в сборной Украины. Кстати, я от этих слов не отказываюсь и сейчас. Их переход в зарубежные клубы вызван, прежде всего, нехваткой игровой практики в "Динамо" и "Шахтере". Особенно нуждался в переезде Супряга, которому перестал доверять рулевой киевлян Mирча Луческу, хотя неоднократно предоставлял ему шанс проявить себя.

Вот почему Владислав и Даниил должны доказать, что "Сампдория" и "Ганза" не случайно остановили свой выбор именно на них.

Повторяю, потенциал у ребят - огромный, вот только времени на раскачку у них уже нет. Они легионеры и необходимо быть на виду, тем более, что "Сампдория" и "Ганза" находятся в нижней части турнирной таблицы и, конечно, на новичков надеются.

Также необходимо помнить , что итальянская Серия А и немецкая Бундеслига-2, это очень серьезный уровень. Если с этим вызовом Владислав и Даниил справятся, то, убежден, что их вызовы в расположение национальной сборной Украины не будут редким явлением", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Сампдория (Генуя) Ганза (Росток) Владислав Супряга Даниил Сикан
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
03.02.2022 в 02:13
А ось, наприклад, Фаті, Холланд, Педрі, Вінісіус, Фоден, Торрес, де Ліхт, Камавінга, Санчо... Ці молодші за Супрягу та Сікана... А Мбаппе, Доннарумма, Кунде, Хавертц... Ці такі ж, як вони... Скільки часу цим "молодим даруванням" ще для розглядатися треба?
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