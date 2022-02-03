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Виталий Миколенко возобновил тренировки с Эвертоном

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(2 голосов)

Камбэк украинца

Виталий Миколенко возобновил тренировки с Эвертоном

Everton

Новина українською

Защитник английского "Эвертона" и национальной сборной Украины Виталий Миколенко вернулся к тренировочному процессу вместе с партнерами по команде.

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Напомним, на матч АПЛ против "Астон Виллы", который "ириски" проиграли в домашних стенах (0:1), Виталий даже не попал в заявку. По информации Zorya Londonsk, Миколенко пропустил поединок из-за повреждения спины.

Виталий Миколенко возобновил тренировки с Эвертоном - изображение 1

Свежая тренировка, кадрами с которой поделилась пресс-служба "Эвертона", стала первой для новичков коллектива из Ливерпуля – Деле Алли и Донни Ван Де Бека. Отметим, что следующий матч подопечные Лэмпарда проведут с "Брентфордом" в четвертом раунде Кубка Англии.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Деле Алли Донни ван де Бек Виталий Миколенко
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Источник:
Everton

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Комментарии (2)
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GELO88 (киев)
03.02.2022 в 09:46
Особенно если Пукало ему впупкает
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2.dc (Николаев)
03.02.2022 в 09:34
А кто б сомневался. Молодой парень, бегунок, матерщинник изрядный ... если наберёт кондиции 19-го года, ему вообще цены не будет. Перебесятся в этих Эвертонах - будет играть, "рабочие лошадки" везде нужны ...
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