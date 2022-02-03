Виталий Миколенко возобновил тренировки с Эвертоном

Защитник английского "Эвертона" и национальной сборной Украины Виталий Миколенко вернулся к тренировочному процессу вместе с партнерами по команде.

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Напомним, на матч АПЛ против "Астон Виллы", который "ириски" проиграли в домашних стенах (0:1), Виталий даже не попал в заявку. По информации Zorya Londonsk, Миколенко пропустил поединок из-за повреждения спины.

Свежая тренировка, кадрами с которой поделилась пресс-служба "Эвертона", стала первой для новичков коллектива из Ливерпуля – Деле Алли и Донни Ван Де Бека. Отметим, что следующий матч подопечные Лэмпарда проведут с "Брентфордом" в четвертом раунде Кубка Англии.