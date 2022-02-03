Бывший ассистент Луческу: Супряга может взорваться в любой момент

Бывший ассистент Мирчи Луческу в "Динамо" Диего Лонго дал характеристику Владиславу Супряге, перешедшему в "Сампдорию" на правах аренды.

"Супряга – игрок, который любит пространство. Он не тот футболист, который будет играть спиной к воротам, несмотря на отличное телосложение. Он очень быстрый и имеет хорошую технику. Ему нужно научиться использовать свободное пространство впереди", - заявил Лонго в комментарии порталу sampdorianews. net. Его цитирует Динамомания.

"Супряга не играл в Киеве, потому что "Динамо" играет по-другому. Впереди должен был быть физически сильный форвард, способный закрывать мяч корпусом. Владислав игрок другого типажа. У него есть голевое чутье. Когда он играл в аренде, то забил несколько хороших мячей благодаря своей скорости", – отмечает специалист.

"Переход в "Сампдорию" – это возможность перезапустить свою карьеру. Но ему нужно предоставить лучшие условия на поле. С Супрягой нужно работать как на поле, так и за его пределами. Ведь еще несколько месяцев назад парень не говорил по-английски.

Супряга больше интроверт и должен попасть в такое окружение, в котором будет чувствовать себя непринужденно. Если в "Сампдории" это сделают, то у него все получится. Влад – профессионал с большим потенциалом.

Да, он молод, но уже играл в Лиге чемпионов против "Ювентуса" и "Барселоны". Сейчас "Сампдория" ведет борьбу за выживание в Серии А, а у Супряги не много опыта. Но он может взорваться в любой момент", - резюмировал Лонго.

Напомним, что "Сампдория" арендовала Супрягу на полтора года с правом выкупа. В новой команде, которая на данный момент занимает 16 место, Влад будет играть под номером 7.