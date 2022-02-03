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Измена принципам? Ведущие испанские СМИ не видят Лунина в составе Реала на матч Кубка

Наши за границей
(1 голосов)

Неужели Анчелотти не доверится украинцу?

Измена принципам? Ведущие испанские СМИ не видят Лунина в составе Реала на матч Кубка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Испании давно действует принцип, согласно которому основной голкипер играет в чемпионате и еврокубках, а резервный получает игровое время в Копа Дель Рей. В "Реале" до последнего времени его неукоснительно соблюдали – Андрей Лунин отыграл свои первые матчи в сезоне именно в кубковом турнире.

Сегодня, 3 февраля, "Реал" сыграет четвертьфинальный поединок против "Атлетика" из Бильбао. Но на этот раз, как полагают ведущие испанские издания Marca и AS, Карло Анчелотти выставит в основе Тибо Куртуа. Именно бельгийца они ставят в ориентировочный стартовый состав сливочных.

Измена принципам? Ведущие испанские СМИ не видят Лунина в составе Реала на матч Кубка - изображение 1

Напомним, что матч "Атлетик" – "Реал" начнется в 22:30. На UA-Футболе будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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pyvovarchyk (Львів)
03.02.2022 в 15:44
що можна чекати від тренера без ліцензії?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.02.2022 в 15:45
Того ж, що й від воротаря без амбіцій, та й без майстерності
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