Измена принципам? Ведущие испанские СМИ не видят Лунина в составе Реала на матч Кубка
Неужели Анчелотти не доверится украинцу?
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В Испании давно действует принцип, согласно которому основной голкипер играет в чемпионате и еврокубках, а резервный получает игровое время в Копа Дель Рей. В "Реале" до последнего времени его неукоснительно соблюдали – Андрей Лунин отыграл свои первые матчи в сезоне именно в кубковом турнире.
Сегодня, 3 февраля, "Реал" сыграет четвертьфинальный поединок против "Атлетика" из Бильбао. Но на этот раз, как полагают ведущие испанские издания Marca и AS, Карло Анчелотти выставит в основе Тибо Куртуа. Именно бельгийца они ставят в ориентировочный стартовый состав сливочных.
Напомним, что матч "Атлетик" – "Реал" начнется в 22:30. На UA-Футболе будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.
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