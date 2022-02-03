Измена принципам? Ведущие испанские СМИ не видят Лунина в составе Реала на матч Кубка

В Испании давно действует принцип, согласно которому основной голкипер играет в чемпионате и еврокубках, а резервный получает игровое время в Копа Дель Рей. В "Реале" до последнего времени его неукоснительно соблюдали – Андрей Лунин отыграл свои первые матчи в сезоне именно в кубковом турнире.

Сегодня, 3 февраля, "Реал" сыграет четвертьфинальный поединок против "Атлетика" из Бильбао. Но на этот раз, как полагают ведущие испанские издания Marca и AS, Карло Анчелотти выставит в основе Тибо Куртуа. Именно бельгийца они ставят в ориентировочный стартовый состав сливочных.

Напомним, что матч "Атлетик" – "Реал" начнется в 22:30. На UA-Футболе будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.