Скаут Великих: Тот, кто поверит в Супрягу и раскроет его, получит шанс выиграть бинго
Сможет ли форвард заиграть в Италии?
U.C. Sampdoria
Футбольный скаут Алекс Великих поделился мнением о трансфере нападающего "Динамо" Владислава Супряги в итальянскую "
"Супряге нужно понимать, что ему никто не даст много времени на раскачку. Условия перехода связаны с арендой с правом выкупа или ее продления. Этот выкуп будет очень зависеть от его выступлений и сохранения "Сампдорией" прописки в Серии А, а также от требований болельщиков. Сейчас болельщики настроены к нему лояльно.
Я считаю, что эта возможность уникальна для украинского игрока, переходящего в статусе звезды, сравниваемой с Шевченко. Однако он переходит в тот момент, когда в его карьере происходит спад. Для него это возможность реанимировать карьеру и доказать свою профпригодность. Я всегда говорил, что у того, кто поверит в Супрягу и раскроет его, будет шанс выиграть на этом игроке бинго.
Думаю, что переход именно сейчас очень выгоден для всех сторон: для игрока, для агентов, для "Динамо" и сборной Украины, которая в будущем может получить нападающего", — сказал Великих.
Напомним, что Супряга присоединился к новой команде на правах аренды до завершения сезона 2021/2022. После окончания аренды итальянцы могут выкупить игрока у "Динамо".
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