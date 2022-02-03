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Скаут Великих: Тот, кто поверит в Супрягу и раскроет его, получит шанс выиграть бинго

Наши за границей
Обновлено
(5 голосов)

Сможет ли форвард заиграть в Италии?

Скаут Великих: Тот, кто поверит в Супрягу и раскроет его, получит шанс выиграть бинго

U.C. Sampdoria

Новина українською

Футбольный скаут Алекс Великих поделился мнением о трансфере нападающего "Динамо" Владислава Супряги в итальянскую "Сампдорию".

"Супряге нужно понимать, что ему никто не даст много времени на раскачку. Условия перехода связаны с арендой с правом выкупа или ее продления. Этот выкуп будет очень зависеть от его выступлений и сохранения "Сампдорией" прописки в Серии А, а также от требований болельщиков. Сейчас болельщики настроены к нему лояльно.

Я считаю, что эта возможность уникальна для украинского игрока, переходящего в статусе звезды, сравниваемой с Шевченко. Однако он переходит в тот момент, когда в его карьере происходит спад. Для него это возможность реанимировать карьеру и доказать свою профпригодность. Я всегда говорил, что у того, кто поверит в Супрягу и раскроет его, будет шанс выиграть на этом игроке бинго.

Думаю, что переход именно сейчас очень выгоден для всех сторон: для игрока, для агентов, для "Динамо" и сборной Украины, которая в будущем может получить нападающего", — сказал Великих.

Напомним, что Супряга присоединился к новой команде на правах аренды до завершения сезона 2021/2022. После окончания аренды итальянцы могут выкупить игрока у "Динамо".

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В статье: Сампдория (Генуя) Владислав Супряга Алекс Великих
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Footballers (Умань)
03.02.2022 в 20:34
Піжончик на контракті-гроші капають,Італія-який футбол дядя?
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odinvodin (Доброполье)
03.02.2022 в 20:03
Виртуальный футбролист какой-то
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sergkir
03.02.2022 в 19:00
Сколько времени ему дал Мирча! Уйму! И как супряга его использовал? Проходил пешком по полю. Я не ставлю.
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Morphyk7 (Черновцы)
03.02.2022 в 18:51
И нахрена куму-то это бинго?
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