Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса

Как обстоят дела у Романа Зозули? Как и во что играют Богдан Милованов и Василий Кравец, и что будет ждать Эрика Рамиреса? Поговорим об украинцах, которые играют в Сегунде и радуют местных болельщиков. О ком еще поговорить?

00:00 Приветствуем во влоге Роберто Моралеса

00:30 Что ждет Рамиреса в Испании?

02:34 Богдан Милованов и Василий Кравец – как у них дела?

05:01 Какой матч Спортинга поразил Моралеса?

06:27 Куда исчез Роман Зозуля? Он еще топ?

09:24 Спасибо за просмотр. Подпишись!