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  4. Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса
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Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса

Наши за границей
(1 голосов)

Зозуля еще топ?

Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Как обстоят дела у Романа Зозули? Как и во что играют Богдан Милованов и Василий Кравец, и что будет ждать Эрика Рамиреса? Поговорим об украинцах, которые играют в Сегунде и радуют местных болельщиков. О ком еще поговорить?

00:00 Приветствуем во влоге Роберто Моралеса
00:30 Что ждет Рамиреса в Испании?
02:34 Богдан Милованов и Василий Кравец – как у них дела?
05:01 Какой матч Спортинга поразил Моралеса?
06:27 Куда исчез Роман Зозуля? Он еще топ?
09:24 Спасибо за просмотр. Подпишись!

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В статье: Роман Зозуля Роберто Моралес
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.02.2022 в 18:14
Бойцы не видимого фронта!
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myakovs (одесса)
03.02.2022 в 18:12
зозуля на передовой бегает с автоматом
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