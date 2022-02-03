Лунин остался в запасе на кубковый матч Реала с Атлетиком

Сегодня, 3 февраля, в рамках 1/4 финала Кубка Испании мадридский " Реал " на выезде в Бильбао сыграет с "Атлетиком".

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин хоть и попал в заявку на матч, но остался в запасе. В старте выйдет Тибо Куртуа.

Напомним, что в ранее именно в Кубке Испании Лунин сыграл два своих матча в сезоне – против "Алькояно" (3:1) и "Эльче" (2:1).