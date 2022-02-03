Лунин остался в запасе на кубковый матч Реала с Атлетиком
В старте выйдет Тибо Куртуа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 февраля, в рамках 1/4 финала Кубка Испании мадридский "
Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин хоть и попал в заявку на матч, но остался в запасе. В старте выйдет Тибо Куртуа.
Напомним, что в ранее именно в Кубке Испании Лунин сыграл два своих матча в сезоне – против "Алькояно" (3:1) и "Эльче" (2:1).
Также отметим, что поединок начнется в 22:30, а UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @AthleticClub! @UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/bLuPjMoC8n— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2022
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