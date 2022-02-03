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Лунин остался в запасе на кубковый матч Реала с Атлетиком

Наши за границей
(1 голосов)

В старте выйдет Тибо Куртуа

Лунин остался в запасе на кубковый матч Реала с Атлетиком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 3 февраля, в рамках 1/4 финала Кубка Испании мадридский "Реал" на выезде в Бильбао сыграет с "Атлетиком".

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин хоть и попал в заявку на матч, но остался в запасе. В старте выйдет Тибо Куртуа.

Напомним, что в ранее именно в Кубке Испании Лунин сыграл два своих матча в сезоне – против "Алькояно" (3:1) и "Эльче" (2:1).

Также отметим, что поединок начнется в 22:30, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (4)
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С.Карпович. (Ланівці)
03.02.2022 в 22:29
Вже і так цього року багато зіграв.
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0
-1
download1 (huyersk)
03.02.2022 в 22:21
покидьки мадрицькі щоб ви програли гон дони
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+1
0
Savage0059 (Kyiv)
03.02.2022 в 21:43
А пишут о Лунине вообще ничтожества.... Сраные "блохеры, инсайдеры и прочая шелупонь". Мне пофиг на Лунина, но развелось этой шагрени - на целый нарост... Уроды!
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Цап-царап (Харків)
03.02.2022 в 21:37
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-1


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