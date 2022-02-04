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Зенит предложил Ракицкому контракт с понижением зарплаты

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист пока не принял решение

Зенит предложил Ракицкому контракт с понижением зарплаты

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Питерский "Зенит" все-таки предложил новый контракт украинскому защитнику клуба Ярославу Ракицкому, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Клуб предложил игроку соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты.

Ракицкий пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом.

Напомним, что текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона.

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Также отметим, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в РПЛ и 1 гол.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2022 в 23:30
сиди а в Украине ты не нужен -только за бугор
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0
0
download1 (huyersk)
04.02.2022 в 22:46
хайпу навів - тепер і даром не потрібний. Таке ставлення до зрадників
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
04.02.2022 в 22:34
...."за пачку печенья и банку варенья"...(с)
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+2
-1


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