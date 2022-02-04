Зенит предложил Ракицкому контракт с понижением зарплаты

Питерский "Зенит" все-таки предложил новый контракт украинскому защитнику клуба Ярославу Ракицкому, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Клуб предложил игроку соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты.

Ракицкий пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом.

Напомним, что текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона.

Также отметим, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в РПЛ и 1 гол.