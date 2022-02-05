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Гвардиола: Поговорю с Зинченко о ситуации в Украине. Тяжело принять, что такое случается в 21 веке

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер обеспокоен событиями вокруг нашей страны

Гвардиола: Поговорю с Зинченко о ситуации в Украине. Тяжело принять, что такое случается в 21 веке

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал о том, что поговорит с Александром Зинченко об обстановке в Украине, связанной со стягиванием российских войск к границе:

"Мы обязательно поговорим об Украине. Мы еще не сделали этого, потому что провели вместе всего 3 или 4 дня, а до этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.

Удручает тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке – принимать такие решения в своих политических интересах. Тяжело это принять. Соседние страны, которые были вместе. Нужно оставаться сильным. К сожалению, происходит то, что происходит.

Я поговорю с Алексом, он знает о ситуации намного лучше меня", – сказал Гвардиола.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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SugTolyan (Луганск)
05.02.2022 в 11:13
Ача
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Savage0059 (Kyiv)
05.02.2022 в 10:59
Ага. Зинченко, конечно, лучше всех знает, что творится в Украине. Он когда тут был вообще?
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