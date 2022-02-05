Гвардиола: Поговорю с Зинченко о ситуации в Украине. Тяжело принять, что такое случается в 21 веке
Тренер обеспокоен событиями вокруг нашей страны
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал о том, что поговорит с Александром Зинченко об обстановке в Украине, связанной со стягиванием российских войск к границе:
"Мы обязательно поговорим об Украине. Мы еще не сделали этого, потому что провели вместе всего 3 или 4 дня, а до этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.
Удручает тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке – принимать такие решения в своих политических интересах. Тяжело это принять. Соседние страны, которые были вместе. Нужно оставаться сильным. К сожалению, происходит то, что происходит.
Я поговорю с Алексом, он знает о ситуации намного лучше меня", – сказал Гвардиола.
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