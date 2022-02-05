Супряга: Я уже готов к Сампдории
Хочет остаться там как можно дольше
фото - twitter.com/sampdoria
Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга прокомментировал свой переход в состав итальянского клуба:
“Очень хотел переехать в Италию, потому что там каждый матч, как последний. Я очень многое смотрел итальянский футбол, нравится стиль игры. Я очень кайфую. Очень нравится итальянский футбол, тактика.
Сделаю все возможное, чтобы остаться в “Сампдории” дольше. Нагрузки не пугают. Наоборот, мне это нравится, я люблю побегать.
Не сказал бы, что мне будет очень тяжело. Я уже готов, я думаю, все будет хорошо”, - сказал Супряга.
Отметим, что Владислав проведет в "Сампдории" как минимум пол сезона на правах аренды. Следующий матч генуэзцы сыграют против "Сассуоло" 6 февраля.
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