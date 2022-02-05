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Супряга: Я уже готов к Сампдории

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Хочет остаться там как можно дольше

Супряга: Я уже готов к Сампдории

фото - twitter.com/sampdoria

Новина українською

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга прокомментировал свой переход в состав итальянского клуба:

“Очень хотел переехать в Италию, потому что там каждый матч, как последний. Я очень многое смотрел итальянский футбол, нравится стиль игры. Я очень кайфую. Очень нравится итальянский футбол, тактика.

Сделаю все возможное, чтобы остаться в “Сампдории” дольше. Нагрузки не пугают. Наоборот, мне это нравится, я люблю побегать.

Не сказал бы, что мне будет очень тяжело. Я уже готов, я думаю, все будет хорошо”, - сказал Супряга.

Отметим, что Владислав проведет в "Сампдории" как минимум пол сезона на правах аренды. Следующий матч генуэзцы сыграют против "Сассуоло" 6 февраля.

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В статье: Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (4)
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FCZK-1922 (Кировоград)
05.02.2022 в 12:58
Не пошло у парня в Динамо, не его команда, даже у таких мастеров как Азар, Вернер и других бывает. Пожелаю ему удачи, у него есть все задатки стать классным футболистом. Только такие злобные пид*ры как бокасы могут поливать необоснованной грязью своих соотечественников.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.02.2022 в 12:10
Ти - шматок лінивого лайна.
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0
-4
Morphyk7 (Черновцы)
05.02.2022 в 12:13
)))))
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+1
0
Morphyk7 (Черновцы)
05.02.2022 в 12:14
К нашим биатлонист ам это тоже относится
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+3
0


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