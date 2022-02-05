Супряга: Я уже готов к Сампдории

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга прокомментировал свой переход в состав итальянского клуба:

“Очень хотел переехать в Италию, потому что там каждый матч, как последний. Я очень многое смотрел итальянский футбол, нравится стиль игры. Я очень кайфую. Очень нравится итальянский футбол, тактика.

Сделаю все возможное, чтобы остаться в “Сампдории” дольше. Нагрузки не пугают. Наоборот, мне это нравится, я люблю побегать.

Не сказал бы, что мне будет очень тяжело. Я уже готов, я думаю, все будет хорошо”, - сказал Супряга.