Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма впервые за 11 матчей
На этот раз он будет противостоять безлиговой команде
Фото: twitter.com/WestHam
В рамках четвертого раунда Кубка Англии лондонский "Вест Хэм" приехал в гости к нон-лиговому "Киддерминстеру". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил доверить место в стартовом составе украинскому нападающему Андрею Ярмоленко.
???? Our team to face Kidderminster Harriers in the #FACup this afternoon looks like this...— West Ham United (@WestHam) February 5, 2022
COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #KIDWHU pic.twitter.com/sxIqUEySyO
32-летний украинец выйдет в основной одиннадцатке впервые за 11 матчей. В последний раз он появлялся в старте "Вест Хэма" еще 9 декабря прошлого года в поединке группового этапа Лиги Европы против "Динамо" Загреб.
Также отметим, что в предыдущем поединке Кубка Англии против “Лидса” (в третьем раунде) Андрей вышел только на несколько финальных секунд.
Матч между "Киддерминстером" и "Вест Хэмом" начнется в 14:30.
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