Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма впервые за 11 матчей

В рамках четвертого раунда Кубка Англии лондонский "Вест Хэм" приехал в гости к нон-лиговому "Киддерминстеру". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил доверить место в стартовом составе украинскому нападающему Андрею Ярмоленко.

???? Our team to face Kidderminster Harriers in the #FACup this afternoon looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #KIDWHU pic.twitter.com/sxIqUEySyO — West Ham United (@WestHam) February 5, 2022

32-летний украинец выйдет в основной одиннадцатке впервые за 11 матчей. В последний раз он появлялся в старте "Вест Хэма" еще 9 декабря прошлого года в поединке группового этапа Лиги Европы против "Динамо" Загреб.

Также отметим, что в предыдущем поединке Кубка Англии против “Лидса” (в третьем раунде) Андрей вышел только на несколько финальных секунд.

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Матч между "Киддерминстером" и "Вест Хэмом" начнется в 14:30.