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Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма впервые за 11 матчей

Наши за границей
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На этот раз он будет противостоять безлиговой команде

Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма впервые за 11 матчей

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

В рамках четвертого раунда Кубка Англии лондонский "Вест Хэм" приехал в гости к нон-лиговому "Киддерминстеру". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил доверить место в стартовом составе украинскому нападающему Андрею Ярмоленко.

32-летний украинец выйдет в основной одиннадцатке впервые за 11 матчей. В последний раз он появлялся в старте "Вест Хэма" еще 9 декабря прошлого года в поединке группового этапа Лиги Европы против "Динамо" Загреб.

Также отметим, что в предыдущем поединке Кубка Англии против “Лидса” (в третьем раунде) Андрей вышел только на несколько финальных секунд.

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Матч между "Киддерминстером" и "Вест Хэмом" начнется в 14:30.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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