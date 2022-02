Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма впервые за 11 матчей

В рамках четвертого раунда Кубка Англии лондонский "Вест Хэм" приехал в гости к нон-лиговому "Киддерминстеру". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил доверить место в стартовом составе украинскому нападающему Андрею Ярмоленко.

???? Our team to face Kidderminster Harriers in the #FACup this afternoon looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #KIDWHU pic.twitter.com/sxIqUEySyO