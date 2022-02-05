Миколенко начнет матч Кубка Англи с первых минут
Лэмпард доверил украинцу место в стартовом составе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура Кубка Англии "Эвертон" дома сыграет против "Брентфорда".
Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард включил украинского защитника Виталия Миколенко в стартовый состав на этот поединок.
Эта игра станет третьей для 22-летнего игрока сборной Украины в футболке английского клуба.
???? | This is how we line up for Frank Lampard’s first game in charge. #EmiratesFACup pic.twitter.com/CmRSdqbxQY— Everton (@Everton) February 5, 2022
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