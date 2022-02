Миколенко начнет матч Кубка Англи с первых минут

В рамках 4-го тура Кубка Англии "Эвертон" дома сыграет против "Брентфорда".

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард включил украинского защитника Виталия Миколенко в стартовый состав на этот поединок.

Эта игра станет третьей для 22-летнего игрока сборной Украины в футболке английского клуба.

???? | This is how we line up for Frank Lampard’s first game in charge. #EmiratesFACup pic.twitter.com/CmRSdqbxQY