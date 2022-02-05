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Миколенко начнет матч Кубка Англи с первых минут

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Лэмпард доверил украинцу место в стартовом составе

Миколенко начнет матч Кубка Англи с первых минут

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 4-го тура Кубка Англии "Эвертон" дома сыграет против "Брентфорда".

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард включил украинского защитника Виталия Миколенко в стартовый состав на этот поединок.

Эта игра станет третьей для 22-летнего игрока сборной Украины в футболке английского клуба.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Виталий Миколенко
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