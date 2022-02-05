Зинченко впервые в этом году попал в заявку Ман Сити
Саша был травмирован и болел коронавирусом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Matthews/MI News/NurPhoto
В рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Сити" примет "Фулхэм". Начало встречи - 17:00.
Защитник Александр Зинченко попал в заявку команды Пепа Гвардиолы на эту игру. Это будет первое появление украинца с 26-го декабря прошлого года. Зинченко был травмирован, а также перенес коронавирус.
В текущем сезоне во всех турнирах 25-летний Александр принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.
???? TEAM NEWS ????— Manchester City (@ManCity) February 5, 2022
XI | Steffen, Walker, Stones, Ake, Cancelo, Fernandinho (C), De Bruyne, Gundogan, Mahrez, Foden, Grealish
SUBS | Ederson, Dias, Sterling, Zinchenko, Laporte, Rodrigo, Bernardo, Delap, McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/0xaPMYzIOf
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