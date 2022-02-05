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Зинченко впервые в этом году попал в заявку Ман Сити

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(1 голосов)

Саша был травмирован и болел коронавирусом

Зинченко впервые в этом году попал в заявку Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Matthews/MI News/NurPhoto

Новина українською

В рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Сити" примет "Фулхэм". Начало встречи - 17:00.

Защитник Александр Зинченко попал в заявку команды Пепа Гвардиолы на эту игру. Это будет первое появление украинца с 26-го декабря прошлого года. Зинченко был травмирован, а также перенес коронавирус.

В текущем сезоне во всех турнирах 25-летний Александр принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.

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В статье: Кубок Англии Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
05.02.2022 в 16:30
ура!!!
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