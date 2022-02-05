Зинченко впервые в этом году попал в заявку Ман Сити

В рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Сити" примет "Фулхэм". Начало встречи - 17:00.

Защитник Александр Зинченко попал в заявку команды Пепа Гвардиолы на эту игру. Это будет первое появление украинца с 26-го декабря прошлого года. Зинченко был травмирован, а также перенес коронавирус.

В текущем сезоне во всех турнирах 25-летний Александр принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.