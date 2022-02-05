Ярмоленко провел на поле 120 минут в игре Кубка Англии

В рамках 4-го раунда Кубка Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде обыграл "Киддерминстер".

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все основное время, а также отыграл два дополнительных тайма.

За эту игру 32-летний украинец получил оценку 6,7 от портала SofaScore. Средняя оценка футболистов "молотобойцев" за эту встречу составялет 6,96. Андрей дважды пробил по воротах, один раз создал голевой момент у ворот соперника, отдал две ключевые передачи, один раз успешно пошел в дриблинг, а также выиграл 2 единоборства.

В текущем сезоне во всех турнирах Ярмоленко принял участие в 20 поединках, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.