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Киддерминстер – Вест Хэм 1:2. Полный матч Ярмоленко. Видео обзор поединка

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Подопечные Мойеса не без труда проходят в следующий раунд

Киддерминстер – Вест Хэм 1:2. Полный матч Ярмоленко. Видео обзор поединка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 4-го раунда национального английского Кубка лондонский "Вест Хэм" на выезде вырвал победу у "Киддерминстера". Сначала "молотобойцы", благодаря голу Райса в компенсированное время перевели игру в дополнительные таймы. А на 120+1 конкурент Ярмоленка по позиции Боуэн установил финальную точку в матче. Сам же Андрей провел на поле все 120 минут.

Кубок Англии, четвертый раунд. Киддерминстер, “Эггборо”

“Киддерминстер Харриерс” (VI) – “Вест Хэм” 1:2

Голы: Пенни 19 – Райс 90+1, Боуэн 120+1

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Киддерминстер
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