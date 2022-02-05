Киддерминстер – Вест Хэм 1:2. Полный матч Ярмоленко. Видео обзор поединка

В рамках 4-го раунда национального английского Кубка лондонский "Вест Хэм" на выезде вырвал победу у "Киддерминстера". Сначала "молотобойцы", благодаря голу Райса в компенсированное время перевели игру в дополнительные таймы. А на 120+1 конкурент Ярмоленка по позиции Боуэн установил финальную точку в матче. Сам же Андрей провел на поле все 120 минут.

Кубок Англии, четвертый раунд. Киддерминстер, “Эггборо”

“Киддерминстер Харриерс” (VI) – “Вест Хэм” 1:2

Голы: Пенни 19 – Райс 90+1, Боуэн 120+1