Киддерминстер – Вест Хэм 1:2. Полный матч Ярмоленко. Видео обзор поединка
Подопечные Мойеса не без труда проходят в следующий раунд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го раунда национального английского Кубка лондонский "Вест Хэм" на выезде вырвал победу у "Киддерминстера". Сначала "молотобойцы", благодаря голу Райса в компенсированное время перевели игру в дополнительные таймы. А на 120+1 конкурент Ярмоленка по позиции Боуэн установил финальную точку в матче. Сам же Андрей провел на поле все 120 минут.
Кубок Англии, четвертый раунд. Киддерминстер, “Эггборо”
Голы: Пенни 19 – Райс 90+1, Боуэн 120+1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Супряга: Луческу сказал мне, чтобы я больше не возвращался в Динамо
- Динамо сделало официальное предложение по трансферу капитана Шерифа - СМИ
- Украина провалила смешанную эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как это было
- Transfermarkt назвал сумму, которую Фехервар заплатил Динамо за Шабанова
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...