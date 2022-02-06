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Игнатенко первый раз попал в заявку после перехода в Бордо

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец может дебютировать за новый клуб

Игнатенко первый раз попал в заявку после перехода в Бордо

Фото - ФК Бордо / автор неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко попал в заявку своего клуба на гостевой матч против "Реймса" в 23-м туре Лиги 1. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

Как известно, это его первое попадание в заявку на поединок после перехода в французский клуб из "Шахтера" 30 января.

Ранее Игнатенко играл в аренде за "Днепр-1" с октября 2020-го. В текущем сезоне УПЛ Даниил забил 3 гола в 14 матчах.

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В статье: Бордо Реймс (Реймс) Даниил Игнатенко
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Комментарии (2)
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Kela (Одесса)
06.02.2022 в 10:08
теперь помимо бездарной игры Эвертона, на сайте начнут крутить онлайн трансляции "Бордо" )))
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0
-2
OctoberFest (Голая Пристань)
06.02.2022 в 10:33
а что-то у аКелы кроме бездарных комментов есть? он кажется снова промахнулся
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0
0


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