Игнатенко первый раз попал в заявку после перехода в Бордо

Украинский полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко попал в заявку своего клуба на гостевой матч против "Реймса" в 23-м туре Лиги 1. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

Как известно, это его первое попадание в заявку на поединок после перехода в французский клуб из "Шахтера" 30 января.

Ранее Игнатенко играл в аренде за "Днепр-1" с октября 2020-го. В текущем сезоне УПЛ Даниил забил 3 гола в 14 матчах.