Игнатенко первый раз попал в заявку после перехода в Бордо
Украинец может дебютировать за новый клуб
Фото - ФК Бордо / автор неизвестен
Украинский полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко попал в заявку своего клуба на гостевой матч против "Реймса" в 23-м туре Лиги 1. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.
Как известно, это его первое попадание в заявку на поединок после перехода в французский клуб из "Шахтера" 30 января.
Ранее Игнатенко играл в аренде за "Днепр-1" с октября 2020-го. В текущем сезоне УПЛ Даниил забил 3 гола в 14 матчах.
Voici le groupe retenu pour le déplacement chez le @StadeDeReims demain en @Ligue1UberEats ! #SDRFCGB pic.twitter.com/VoCxJlYXqD— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 5, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Твиттер ФК "Бордо"
Популярное сейчас
- Динамо в поисках защитника, потенциальный новичок Днепра-1. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Руни: Когда была пара дней без футбола, я просто запирался и просто пил
- Леднев сделал ассист с углового в матче чемпионата Венгрии
- Зенит предложил Ракицкому контракт с понижением зарплаты
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kela (Одесса)
06.02.2022 в 10:08
Ответить
0
-2
OctoberFest (Голая Пристань)
06.02.2022 в 10:33
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...