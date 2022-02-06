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Фаворов: В Венгрии поля с подогревом, ВАР работает на каждом матче, стадионы хорошего уровня

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок доволен развитием местного футбола

Фаворов: В Венгрии поля с подогревом, ВАР работает на каждом матче, стадионы хорошего уровня

ФК Залаегерсег / Автор невідомий

Новина українською

Украинский хавбек венгерской "Академии Пушкаша" Артем Фаворов дал комментарий о современном уровне чемпионата Венгрии:

- Уровень чемпионата Венгрии растет?

– Многие команды подровнялись, приезжают легионеры. Положительное развитие потихоньку есть. Думаю, об этом можно так же судить по новичкам. Не самые последние футболисты приезжают в Венгрию. Взять того же Леднева из "Динамо", "Ференцварош" тоже покупает игроков национальных сборных.

- Как в январе-феврале ситуация с футбольными полями в Венгрии?

– Все поля с подогревом. Кроме того, ВАР работает на каждом матче, все стадионы хорошего уровня. В Венгрии их много, в плане инфраструктуры тут вопросов нет.

- В некоторых странах еще открыто трансферное окно. Какие у вас дальнейшие планы?

– Пока я игрок "Пушкаша". Разговоры о других командах есть, в том числе и из Украины, но пока это только разговоры. Варианты есть, но конкретики не было. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.

Меня в "Пушкаше" тоже все устраивает. Мы хорошо начали чемпионат, я играю, хочется помогать команде дальше.

- Может, дождетесь и предложение от национальной сборной?

– Каждый футболист мечтает о сборной, я не исключение. Надо работать, прогрессировать. А дальше уже зависит от тренеров и специалистов, которые просматривают кандидатов. Моя задача показывать хороший уровень футбола, – сказал Фаворов.

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В статье: Артем Фаворов Академия Пушкаша (Венгрия)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
06.02.2022 в 12:40
Зато у нас колхозов больше!
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