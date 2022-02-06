Малиновский впервые выйдет в старте Аталанты после коронавируса

В рамках 24-го тура Серии А "Аталанта" примет одного из аутсайдеров чемпионата Италии "Кальяри" на своем поле. Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини доверил место в старте украинцу Руслану Малиновскому.

Полузащитник впервые выйдет на поле после положительного теста на коронавирус. Напомним, что Руслан пропустил три подряд матча из-за болезни: против "Венеции" (2:0) в Кубке Италии и против "Лацио" (0:0) и "Интера" (0:0) в Серии А.

В последний раз Малиновский играл 9 января в матче против “Удинезе”. В той встрече украинец отличился голом и ассистом.

Поединок между "Аталантой" и "Кальяри" начнется в 13:30.