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Малиновский впервые выйдет в старте Аталанты после коронавируса

Наши за границей
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Хавбек сразу идет в бой

Малиновский впервые выйдет в старте Аталанты после коронавируса

Фото: atalanta.it

Новина українською

В рамках 24-го тура Серии А "Аталанта" примет одного из аутсайдеров чемпионата Италии "Кальяри" на своем поле. Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини доверил место в старте украинцу Руслану Малиновскому.

Полузащитник впервые выйдет на поле после положительного теста на коронавирус. Напомним, что Руслан пропустил три подряд матча из-за болезни: против "Венеции" (2:0) в Кубке Италии и против "Лацио" (0:0) и "Интера" (0:0) в Серии А.

В последний раз Малиновский играл 9 января в матче против “Удинезе”. В той встрече украинец отличился голом и ассистом.

Поединок между "Аталантой" и "Кальяри" начнется в 13:30.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский коронавирус
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