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Сикан: Буду разговаривать с Шахтером, чтобы летом был трансфер

Наши за границей
(1 голосов)

Нападающий хочет играть

Сикан: Буду разговаривать с Шахтером, чтобы летом был трансфер

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Арендованный немецкой "Ганзой" у украинского "Шахтера" форвард Данило Сикан рассказал, планирует ли он в дальнейшем связывать свою клубную карьеру с донецким клубом:

“После аренды в “Ганзе” я должен вернуться в расположение “горняков”. Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть.

Де Дзерби? Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики. На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально”, – сказал Сикан.

Напомним, что Даниил присоединился к "Шахтеру" в январе 2019-го года, перейдя из львовских "Карпат" за 150 тысяч евро. Аренда в “Ганзу” стала третьей для нападающего, ведь раньше он на таких же правах играл в составе Мариуполя.

Всего в активе украинца четыре гола и один ассист в 22 матчах в составе "горняков". В частности, в этом сезоне он провел 14 поединков (419 минут). Аналитический портал оценивает 20-летнего форварда в 1,5 млн евро.

Аренда Сикана в “Ганзу” продлится до следующего июня. Отметим, что в нем не предусмотрено права выкупа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.02.2022 в 14:26
Буде тобі трансфер, у Маріуполь
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+2
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Американец 2000
06.02.2022 в 14:22
Играть научись ! Ты не уровень топ команд ((((
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0
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Рыжий из бункера (Сараево)
06.02.2022 в 14:21
Чувак понимает, что надо валить из этого бразильского обезьянника. Вот только хрен тебя пустят. Гляди, твой рыжий рабовладелец скажет, так летом еще и контракт продлишь
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.02.2022 в 14:18
Ти спочатку там заграй нормально. Потім допоможи команді не вилетіти з 2 бундесліги. Бо буде тобі трансфер до 3 дивізіону, будеш ще один Міша Кополовець.
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.02.2022 в 14:26
Міша грав у 5му
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0
0
storm_ua (Николаев)
06.02.2022 в 13:28
Просто беги из кротодырки
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0
-1


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