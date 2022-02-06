Сикан: Буду разговаривать с Шахтером, чтобы летом был трансфер
Нападающий хочет играть
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Арендованный немецкой "Ганзой" у украинского "Шахтера" форвард Данило Сикан рассказал, планирует ли он в дальнейшем связывать свою клубную карьеру с донецким клубом:
“После аренды в “Ганзе” я должен вернуться в расположение “горняков”. Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть.
Де Дзерби? Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики. На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально”, – сказал Сикан.
Напомним, что Даниил присоединился к "Шахтеру" в январе 2019-го года, перейдя из львовских "Карпат" за 150 тысяч евро. Аренда в “Ганзу” стала третьей для нападающего, ведь раньше он на таких же правах играл в составе Мариуполя.
Всего в активе украинца четыре гола и один ассист в 22 матчах в составе "горняков". В частности, в этом сезоне он провел 14 поединков (419 минут). Аналитический портал оценивает 20-летнего форварда в 1,5 млн евро.
Аренда Сикана в “Ганзу” продлится до следующего июня. Отметим, что в нем не предусмотрено права выкупа.
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