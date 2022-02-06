Игнатенко попал в запас Бордо на матч с Реймсом

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко начнет матч Лиги 1 "Бордо" - "Реймс" со скамейки запасных. Он может дебютировать за команду уже сегодня.

Напомним, украинец перешел в "Бордо" 30-го января с "Шахтера" и сегодня впервые попал в состав на матч. В осенней части сезона Даниил играл за "Днепр-1" на правах аренды.