Игнатенко попал в запас Бордо на матч с Реймсом
Украинец может дебютировать за клуб
ФК Бордо/Автор неизвестен
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко начнет матч Лиги 1 "Бордо" - "Реймс" со скамейки запасных. Он может дебютировать за команду уже сегодня.
Напомним, украинец перешел в "Бордо" 30-го января с "Шахтера" и сегодня впервые попал в состав на матч. В осенней части сезона Даниил играл за "Днепр-1" на правах аренды.
Votre XI de départ pour ce #SDRFCGB ! pic.twitter.com/sWjdHKdjqF— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 6, 2022
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Источник:Твиттер ФК "Бордо"
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