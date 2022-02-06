Супряга начнет матч против Сассуоло с запаса

В рамках 24-го тура чемпионата Италии "Сампдория" примет "Сассуоло". Впервые в заявку генуэзцев на матч попал украинский нападающий Владислав Супряга. Правда, начнет поединок на скамейке для запасных.

Отметим, что это первая официальная встреча "Сампдории" после перехода Супряги. Владислав уже несколько дней тренируется с командой.

Добавим, что генуэзцы идут перед самой зоной вылета в Серии А, занимая 17 место. В то же время “Сассуоло” расположился на 11 позиции.