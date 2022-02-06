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Супряге оформили обратную замену, а вышедший Конти забил спустя четыре минуты

Наши за границей
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(2 голосов)

Владислав покинул поле без травмы. Снова не подходящая тактика?

Супряге оформили обратную замену, а вышедший Конти забил спустя четыре минуты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Сампдория" дома выигрывает у "Сассуоло".

Новоиспеченный форвард генуэзцев Владислав Супряга появился на поле под конец первого тайма - на 36-й минуте встречи. Украинец заменил травмированного Маноло Габбьядини.

А уже на 58-й минуте главный тренер хозяев Марко Джампаоло сделал обратную замену и посадил Супрягу на скамейку запасных. Перед этим 22-летний нападающий молодежной сборной Украины попытался пойти в дриблинг против защитника возле штрафной площадки соперника и на ровном месте потерял мяч.

Владислава заменил правый защитник Андреа Конти. К слову, итальянец спустя 4 минуты после выхода на поле поразил ворота "Сассуоло".

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В статье: Сампдория (Генуя) Сассуоло Андреа Конти Владислав Супряга
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Комментарии (29)
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dvaodyn
06.02.2022 в 18:05
серйозна заявка
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+2
0
Tasha19
06.02.2022 в 18:00
Може травма? Інакше дуже дивно. А якщо Влад зовсім не готовий то нащо взагалі на поле випускали.
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0
0
аалекс ( Крым)
06.02.2022 в 17:58
Устал?
Ответить
+2
-1
avatar
eugene
06.02.2022 в 17:57
Аха-ха! Неужели кто-то надеялся, что чудо, не сумевшее заиграть даже в таком недочемпе, как УПЛ, вдруг начнёт блистать в Серии А?
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+4
-1
dvaodyn
06.02.2022 в 18:06
100%
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+2
0
avatar
zloyded (Киев)
06.02.2022 в 17:50
Тут особо о Супряге говорить не хочется! Его игра была - вспышка в Днепре-1. ВСЕ!!!В Динамо столько шансов давали - ничего не показал вообще! Его проблемы! Но вот как Суркис повелся и как его развели… взрослый дядька, а теперь не знает, как от этого балласта избавиться
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:52
так "купил", наверное, чтобы шд не забрал после его феерии против дупла)))
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+2
-1
Savage0059 (Kyiv)
06.02.2022 в 17:46
Опасно: в течение 14 дней могут товар вернуть. Чек сохранился?
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+8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:47
товар уже был в пользовании)))
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+5
-1
Tasha19
06.02.2022 в 17:58
Бракований товар можна повернути, навіть якщо був в кортстуванні)
+3
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
06.02.2022 в 18:13
Динамо может взять месяц на ремонт.
+1
0
Vroobydov
06.02.2022 в 17:43
Игрок не выполнил установки тренера, какие бы они не были, и был в назидание заменён. Ничего страшного. Если конечно к нему посыл тренера дойдет...
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0
0
avatar
hrenat (boston)
06.02.2022 в 17:45
Не ну это понятно, что то напорол, но вы матч смотрели?
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+1
0
avatar
hrenat (boston)
06.02.2022 в 17:42
Че все злые такие, я не смотрел матч , но хоть кто то из присутствующих может реально оценить парня в этой игре?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:43
БЕЗДАРНО запорол перспективную атаку
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+4
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
06.02.2022 в 17:44
Типичный динамовец. С учетом отсутствия привычного ему украинского судейства и команд уровня Черноморца с 20 динамовцами же в составе, Супряга показал все, на что он способен, т.е. полный, громко разрекламированный, ноль.
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+5
-3
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zloyded (Киев)
06.02.2022 в 17:47
Тут оценивать нечего! Ты легионер и тебя покупают, берут в аренду, значит ты должен быть сильнее тех игроков, что есть! Там не церемонятся, если что-то не так - в утиль!
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+4
0
avatar
beatles (Крижопіль)
06.02.2022 в 17:55
посмотри повторы - поймешь!
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+1
0
avatar
zloyded (Киев)
06.02.2022 в 17:41
Так скоро и домой раньше времени вернут! Блин, а языком перед игрой намолол… Может чемпионаты перепутал? А в Италии такого не любят! С Шевой сравнивали…
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:47
ему "не хватало пространства, а оно ему нужно" (с)
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+2
0
friday13 (Львів)
06.02.2022 в 17:40
це була спроба - а раптом... найближчим часом таке не повториться. варто нагадати, що коваленко там місяців 8 "існував", а він значно зріліший за супрягу. мій прогноз - менше 200 хв до травня і без викупу. владу треба показати чудеса адаптації, щоб в італії залишитися
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+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.02.2022 в 17:37
Клас є клас, він не купується, а здобувається важкою працею...
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+7
0
avatar
beatles (Крижопіль)
06.02.2022 в 17:35
Собственно, что и следовало доказать!
Ответить
+3
0
MaximSK (Киев)
06.02.2022 в 17:34
А Там Игнатенко получил красную карточку едва выйдя на замену, реально провальный день для нас получился включая футзал.
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+1
-2
avatar
zloyded (Киев)
06.02.2022 в 17:43
Вы в футзале на чудо надеялись? Там по мастерству наши на порядок ниже, только на морально-волевых и играли, а этого мало!
Ответить
+1
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
06.02.2022 в 17:32
Если дураки ничему не научились на примере Бревноленки, пусть теперь думают, куда сплавить Супрягу.
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+4
-9
Kela (Одесса)
06.02.2022 в 17:33
так он в аренде, вернут взад
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:40
охрана, отмена! (с)
+4
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
06.02.2022 в 17:42
Досрочно разве что.
+1
-3


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