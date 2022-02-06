Супряге оформили обратную замену, а вышедший Конти забил спустя четыре минуты

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Сампдория" дома выигрывает у "Сассуоло".

Новоиспеченный форвард генуэзцев Владислав Супряга появился на поле под конец первого тайма - на 36-й минуте встречи. Украинец заменил травмированного Маноло Габбьядини.

А уже на 58-й минуте главный тренер хозяев Марко Джампаоло сделал обратную замену и посадил Супрягу на скамейку запасных. Перед этим 22-летний нападающий молодежной сборной Украины попытался пойти в дриблинг против защитника возле штрафной площадки соперника и на ровном месте потерял мяч.

Владислава заменил правый защитник Андреа Конти. К слову, итальянец спустя 4 минуты после выхода на поле поразил ворота "Сассуоло".