Супряге оформили обратную замену, а вышедший Конти забил спустя четыре минуты
Владислав покинул поле без травмы. Снова не подходящая тактика?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Сампдория" дома выигрывает у "Сассуоло".
Новоиспеченный форвард генуэзцев Владислав Супряга появился на поле под конец первого тайма - на 36-й минуте встречи. Украинец заменил травмированного Маноло Габбьядини.
А уже на 58-й минуте главный тренер хозяев Марко Джампаоло сделал обратную замену и посадил Супрягу на скамейку запасных. Перед этим 22-летний нападающий молодежной сборной Украины попытался пойти в дриблинг против защитника возле штрафной площадки соперника и на ровном месте потерял мяч.
Владислава заменил правый защитник Андреа Конти. К слову, итальянец спустя 4 минуты после выхода на поле поразил ворота "Сассуоло".
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