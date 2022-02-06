Эксперт об удалении Игнатенко: В эпизоде трудно найти основания для желтой карточки, не говоря уже о красной
ФК Бордо/Автор неизвестен
Прошедшее трансферное окно стало знаковым для украинского футбола – сразу трое отечественных игроков оказались в командах из топ-чемпионатов, еще один перешел в коллектив второго немецкого дивизиона. Но переход – это только полдела. Для дальнейшей удачной карьеры необходимым условием является успешный дебют.
У Даниила Игнатенко с этим точно не заладилось. В футболке "Бордо" он вышел на поле на 63-й минуте матча Лиги 1 против "Реймса" (дебют), а уже на 72-й получил прямую красную карточку за подкат сопернику в ноги. Однако судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек уверен – не все так однозначно. В том эпизоде фол украинца точно не тянул на удаление.
- Чисто игровой футбольный момент. Игнатенко спереди подкатился и сыграл в мяч. Обратите внимание: и левая, и правая ноги были согнуты, подобраны под себя. Не было ни выставленной ноги вперед, ни выставленных шипов. Это футбол, контактный вид спорта, – говорит Сергей Шебек. – Здесь трудно найти основания даже для желтой карточки, не говоря уже о красной. Трудно объяснить, чем руководствовался арбитр в процессе принятия решения. Уже не впервые видим тенденцию "превращения" футбола в баскетбол, когда в качестве фолов фиксируются малейшие прикосновения.
Если показывать такие красные карточки, мне непонятно, как футболисты должны использовать подкаты, - резюмировал судейский эксперт.
"Реймс" – "Бордо": полный обзор матча. Момент с удалением – с 3:50
Отметим, что "Бордо" в итоге проиграл "Реймсу" 0:5. Даниил Игнатенко присоединился к жирондинцам в январе текущего года в аренду с правом выкупа. Контракт игрока принадлежит "Шахтеру", первую половину нынешнего сезона Игнатенко провел в "Днепре-1".
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