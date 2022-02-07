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Бывший звездный форвард Десны переезжает из Бельгии в Латвию

Наши за границей
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(1 голосов)

В одном из балтийских чемпионатов образуется украинский анклав

Бывший звездный форвард Десны переезжает из Бельгии в Латвию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сезон 2019/20 стал пиком в карьере форварда Александра Филиппова. В 30 матчах чемпионата Украины в составе "Десны" он отличился 16 раз и занял второе место в списке бомбардиров УПЛ. Такая результативность привлекла внимание бельгийского "Сент-Трюйдена", выкупившего Александра у черниговского клуба за полтора миллиона евро.

Однако в Бельгии Филиппов не смог раскрыться в полной мере. С сентября 2020 года он сыграл лишь в 16 матчах за "Сент-Трюйден", в которых отметился одним забитым мячом. В текущем сезоне Александр ни разу не появлялся на поле.

Наконец-то в его карьере начались изменения. Как сообщает бельгийский сайт hbvl.be, "Сент-Трюйден" отдает Филиппову в аренду в "Ригу". Соглашение будет рассчитано на год. Александр уже попрощался с партнерами по "Сент-Трюйдену".

Добавим, что "Рига" прошлый сезон завершила на четвертом месте. Этой зимой клуб подписал другого известного украинского футболиста – Владлена Юрченко. Минувшим летом в "Ригу" перешел хавбек "Днепра-1" Юрий Вакулко. Добавим, что команду возглавляет немецкий тренер Торстен Финк, игравший за "Баварию", а затем возглавлявший "Гамбург", "Базель", "Аустрию", японский "Виссел Кобе".

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В статье: Александр Филиппов Сент-Трюйден ФК Рига
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Источник:
hbvl.be

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
07.02.2022 в 12:20
А когда-то черниговцы ссали кипятком, почему его в сборную не вызывают. И, действительно, почему же?
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.02.2022 в 10:54
Одне тільки тут неприємно, що ця Рига належить якомусь пропутінському олігарху.
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+1
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
07.02.2022 в 11:07
Ну зато дают нашим футболёрам игровую практику и неплохие бабки,видимо хорошо башляют что идут в Ригу
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
07.02.2022 в 12:15
да хоч Джо Байдену. Мені однаково
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0
-1


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