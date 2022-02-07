Бывший звездный форвард Десны переезжает из Бельгии в Латвию

Сезон 2019/20 стал пиком в карьере форварда Александра Филиппова. В 30 матчах чемпионата Украины в составе "Десны" он отличился 16 раз и занял второе место в списке бомбардиров УПЛ. Такая результативность привлекла внимание бельгийского "Сент-Трюйдена", выкупившего Александра у черниговского клуба за полтора миллиона евро.

Однако в Бельгии Филиппов не смог раскрыться в полной мере. С сентября 2020 года он сыграл лишь в 16 матчах за "Сент-Трюйден", в которых отметился одним забитым мячом. В текущем сезоне Александр ни разу не появлялся на поле.

Наконец-то в его карьере начались изменения. Как сообщает бельгийский сайт hbvl.be, "Сент-Трюйден" отдает Филиппову в аренду в "Ригу". Соглашение будет рассчитано на год. Александр уже попрощался с партнерами по "Сент-Трюйдену".

Добавим, что "Рига" прошлый сезон завершила на четвертом месте. Этой зимой клуб подписал другого известного украинского футболиста – Владлена Юрченко. Минувшим летом в "Ригу" перешел хавбек "Днепра-1" Юрий Вакулко. Добавим, что команду возглавляет немецкий тренер Торстен Финк, игравший за "Баварию", а затем возглавлявший "Гамбург", "Базель", "Аустрию", японский "Виссел Кобе".