(Анти) Герой футбольного дня. Даниил Игнатенко

Нельзя оценивать такой дебют положительно… даже с учетом обстоятельств. Украинские судейские эксперты однозначны: Даниил Игнатенко не заслуживал удаления в этом эпизоде ​​(ниже на видео). Но особенности судейства французского футбола именно таковы. Чаще всего красные карточки там показывают за игру прямой ногой или даже намерения сыграть ею (арбитр поединка "Реймс" - "Бордо" (5:0) Антони Готье наказал украинца именно за намерение). Вторая причина – хамство. Остальные основания для прямых красных – далеко позади.

Даниил Игнатенко может жаловаться на судейство, однако есть смысл задуматься и о собственной игре. Ему 24-е года, а в пассиве уже пятьдесят желтых карточек (!) и пять красных на профессиональном уровне. Это стиль грубияна. Во французском футболе ценятся бойцовские качества, но там нетерпимость к грубости – на клеточном уровне. Так что запал точно следует унять.

Статистика желтых и красных карточек Даниила Игнатенко / скриншот - InStat

Официальный сайт "Бордо" сдержанно охарактеризовал эпизод с удалением украинца. К тому времени игра жирондинцами и так была проиграна, поэтому пресс-служба добавила только выражение "стало еще хуже". С события не стали раздувать проблему глобального масштаба, но вместе с тем о самом Игнатенко почти и не говорили (за исключением отдельных насмешливых сообщений, в которых называли его интервью, в котором украинец не смог пообещать, что не будет получать карточки, "гениальным"). В отличие от Анеля Ахмедходжича и Жозуа Гилявоги, которые также дебютировали за "Бордо" и получили немало внимания болельщиков и журналистов. С другой стороны, сам клуб в огне. Вчерашний (06.02.2022) провал против "Реймса" характеризуют очень острыми эпитетами: "опустились на дно", "жирондинский ужас", "унижение для тренера". И добавляют, что все это на фоне "амбициозного зимнего трансферного окна".

Тренеру Владимиру Петковичу уже указывают на дверь. СМИ прогнозируют, что до следующего матча Лиги 1 против "Ланса" он не продержится. Это не личные проблемы Даниила Игнатенко, однако атмосфера, в которой он оказался, весьма токсична. А его удаление – словно спичка в газовой камере.

Трудно спрогнозировать, что будет дальше. В команду, скорее всего, придет новый тренер, который будет подбирать состав под себя. Проблема в том, что Игнатенко точно пропустит следующий матч, так что у него не будет аргументов, которые помогли бы очертить свои амбиции на место в основе. В отличие от других новичков "Бордо", к которым пресса лояльна.