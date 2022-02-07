Супряга: Мечтаю играть за Реал. Это мой любимый клуб
Хороший стимул для работы над собой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал, за какой клуб мечтает сыграть.
- Я долго этого ждал и всегда мечтал играть в топ-лигах. Я очень счастлив и очень доволен оказаться там. Хочу здесь оставаться всю карьеру.
- В Италии?
- Я думаю, что это не мой самый любимый чемпионат. Мне нравится Испания и
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (11)
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