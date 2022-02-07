Супряга: Мечтаю играть за Реал. Это мой любимый клуб

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал, за какой клуб мечтает сыграть.

- Я долго этого ждал и всегда мечтал играть в топ-лигах. Я очень счастлив и очень доволен оказаться там. Хочу здесь оставаться всю карьеру.

- В Италии?