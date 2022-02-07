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Супряга: Мечтаю играть за Реал. Это мой любимый клуб

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Хороший стимул для работы над собой

Супряга: Мечтаю играть за Реал. Это мой любимый клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал, за какой клуб мечтает сыграть.

- Я долго этого ждал и всегда мечтал играть в топ-лигах. Я очень счастлив и очень доволен оказаться там. Хочу здесь оставаться всю карьеру.

- В Италии?

- Я думаю, что это не мой самый любимый чемпионат. Мне нравится Испания и "Реал" Мадрид. Это мой любимый клуб. Я мечтаю там играть.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.02.2022 в 22:41
Скромність сестра таланту
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0
0
Pianist (Киев)
07.02.2022 в 22:40
Локомотив Жмеринка твой максимум.
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
07.02.2022 в 22:24
Эх Владик, это классическая ошибка по фен-шую. Если "хочу играть" - то так и будешь всю жизнь "хотеть" … Буду играть - и алга. А так, охочих в Реал тьма тьмущая … вон тот же наш Лунин. Но правда это уже другая история.
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0
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
07.02.2022 в 21:52
Долбодятел)))после таких слов банка обеспечена. Разве что Реал-фарма)))
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+2
0
Morphyk7 (Черновцы)
07.02.2022 в 21:26
Он не педик случаем?
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0
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.02.2022 в 21:45
А вы с какой целью интересуетесь? :)))
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+4
0
royalstas (Вінниця)
07.02.2022 в 21:23
Дніпро-1 твій Реал хлопче не сумніваюсь що в кінці сезону Довбика продадуть а Супрягу візьмут.
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+1
0
kukarekin (Одесса)
07.02.2022 в 21:19
Скоро будет в фк жмеринка
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0
-3
grassion (Харьков)
07.02.2022 в 21:10
Я такого еще не видел.. Только перешел и давать такие интервью... Клоун..
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+1
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
07.02.2022 в 21:16
В Динамо не заграв, а Реалі - будь ласка? Вірю.
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0
0
SoLoMoN1607 (N .K)
07.02.2022 в 21:55
Он это интервью дал еще в Киеве Бурбасу и там не так все было , было на много осторожнее сказано
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0
0


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