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Ребров: Чемпионат ОАЭ — достаточно интересный турнир. Мотивации мне хватает

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Но и за европейскими турнирами тренер следит

Ребров: Чемпионат ОАЭ — достаточно интересный турнир. Мотивации мне хватает

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров, который сейчас работает с "Аль-Айном" из ОАЭ, высказался о силе местного чемпионата.

— За каким европейским чемпионатом вы больше всего следите?

— Да, в общем-то, за всеми. Но, если выделять, то это, наверное, Италия. Матчи с участием лидеров топ-лиг стараюсь не пропускать. Смотрю Венгрию и, разумеется, Украину.

— Сейчас в ОАЭ проходит клубный чемпионат мира. Получится попасть на какой-то поединок этого турнира?

— Разумеется. Планирую побывать на играх "Челси". Мне нравится, как эта команда действует при Томасе Тухеле. Нельзя упустить возможность увидеть этот интенсивный футбол вживую. Для профессионального тренера просмотр игры с трибуны очень важен.

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— По всей видимости, вам сейчас не хватает матчей на международной арене. Правильно?

— Пока обходимся без этого, но ничего страшного. Всему свое время. Чемпионат ОАЭ — достаточно интересный турнир. Мотивации мне хватает. Сейчас стало немного легче — спала жара. В начале сезона было сложнее, и я не мог требовать от футболистов какой-то интенсивной игры.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Команда №1

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