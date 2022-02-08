Коваленко: В Серии А не дают много времени на принятие решений

Украинский полузащитник " Специи " Виктор Коваленко высказался о совеем опыте игры в Серии А.

"В Серии А не дают много времени на принятие решений. Соперники здесь всегда действуют агрессивно, а свободного пространства фактически нет, в том числе и из-за большого внимания к тактике.

Я всегда стараюсь найти вариант для хорошей передачи или удара, в Серии А ты должен быть готов обострить игру обоими компонентами.

Специя? Мне нравится город, люди, которые туту живут и, конечно же, болельщики. Когда наш стадион заполнен, играть одно удовольствие. Ведь что зачастую поддержка трибун имеет решающее значение", - сказал Коваленко.