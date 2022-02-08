Семь украинцев в заявках своих клубов на весеннюю часть еврокубков

Сайт УЕФА обновил официальные заявки клубов, которые пробились в плей-офф раунд Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Так как украинские клубы в евровесну не пробились, нам остается надеяться на украинских игроков, которые выступают за рубежом.

На решающих стадиях соревнований выступят семь клубов, цвета которых защищают украинские футболиста.

Лига чемпионов : Андрей Лунин (Реал), Алекснадр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Яремчук (Бенфика)

Лига Европы: Руслан Малиновский (Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)

Лига конференций: Тарас Качараба (Славия), Роман Безус (Гент)