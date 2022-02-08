Семь украинцев в заявках своих клубов на весеннюю часть еврокубков
Осталась надежда на наших легионеров
Сайт УЕФА обновил официальные заявки клубов, которые пробились в плей-офф раунд Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Так как украинские клубы в евровесну не пробились, нам остается надеяться на украинских игроков, которые выступают за рубежом.
На решающих стадиях соревнований выступят семь клубов, цвета которых защищают украинские футболиста.
Лига Европы: Руслан Малиновский (Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)
Лига конференций: Тарас Качараба (Славия), Роман Безус (Гент)
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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