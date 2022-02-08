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Семь украинцев в заявках своих клубов на весеннюю часть еврокубков

Наши за границей
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Осталась надежда на наших легионеров

Семь украинцев в заявках своих клубов на весеннюю часть еврокубков

Новина українською

Сайт УЕФА обновил официальные заявки клубов, которые пробились в плей-офф раунд Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Так как украинские клубы в евровесну не пробились, нам остается надеяться на украинских игроков, которые выступают за рубежом.

На решающих стадиях соревнований выступят семь клубов, цвета которых защищают украинские футболиста.

Лига чемпионов: Андрей Лунин (Реал), Алекснадр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Яремчук (Бенфика)

Лига Европы: Руслан Малиновский (Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)

Лига конференций: Тарас Качараба (Славия), Роман Безус (Гент)

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В статье: Андрей Ярмоленко Роман Безус Тарас Качараба Бенфика (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Роман Яремчук Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Манчестер Сити Славия (Прага) Александр Зинченко Гент Андрей Лунин Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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