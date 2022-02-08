Ислочь продлила аренду форварда Ворсклы

Белорусская "Ислочь" продлила аренду 22-летнего нападающий " Ворсклы " Юрий Козыренко.

Украинец проведет в белорусской команде и 2022 год.

Козыренко присоединился к "Ислочи" год назад.

В сезоне-2021 провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 передачи.