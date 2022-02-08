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Ислочь продлила аренду форварда Ворсклы

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Юрий Козыренко проведет в Белоруси еще один год

Ислочь продлила аренду форварда Ворсклы

fcisloch.by

Новина українською

Белорусская "Ислочь" продлила аренду 22-летнего нападающий "Ворсклы" Юрий Козыренко.

Украинец проведет в белорусской команде и 2022 год.

Козыренко присоединился к "Ислочи" год назад.

В сезоне-2021 провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 передачи.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ислочь Юрий Козыренко
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Источник:
ФК Ислочь

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