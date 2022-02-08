Ислочь продлила аренду форварда Ворсклы
Юрий Козыренко проведет в Белоруси еще один год
fcisloch.by
Белорусская "Ислочь" продлила аренду 22-летнего нападающий "
Украинец проведет в белорусской команде и 2022 год.
Козыренко присоединился к "Ислочи" год назад.
В сезоне-2021 провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 передачи.
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Источник:ФК Ислочь
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