Источник: Миколенко сдал положительный тест на коронавирус
Украинца нет в заявке на матч с Ньюкаслом
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 8 февраля, в АПЛ проходят матчи 24-го тура чемпионат, в одном из которых Ньюксал примет Эвертон.
Украинского защитника Эвертона Виталия Миколенко нет в заявке на матч. Как пишут английские источники, он сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, что поединок начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
Также отметим, что Миколенко с момента своего перехода в Эвертон в начале января провел за команду 3 матча, результативными действиями не отмечался.
???? ???????????????? ????????????????! ????— Everton (@Everton) February 8, 2022
2️⃣ changes as Townsend and Mina start
???? Dele, Donny and Anwar on the bench
???? DCL also among the subs#NEWEVE pic.twitter.com/btPqWzjHiN
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