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Источник: Миколенко сдал положительный тест на коронавирус

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Украинца нет в заявке на матч с Ньюкаслом

Источник: Миколенко сдал положительный тест на коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 8 февраля, в АПЛ проходят матчи 24-го тура чемпионат, в одном из которых Ньюксал примет Эвертон.

Украинского защитника Эвертона Виталия Миколенко нет в заявке на матч. Как пишут английские источники, он сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что поединок начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также отметим, что Миколенко с момента своего перехода в Эвертон в начале января провел за команду 3 матча, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
08.02.2022 в 21:10
неубедительный тест на коронавирус, как в некоторых источниках пишут....
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