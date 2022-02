Источник: Миколенко сдал положительный тест на коронавирус

Сегодня, 8 февраля, в АПЛ проходят матчи 24-го тура чемпионат, в одном из которых Ньюксал примет Эвертон.

Украинского защитника Эвертона Виталия Миколенко нет в заявке на матч. Как пишут английские источники, он сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что поединок начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также отметим, что Миколенко с момента своего перехода в Эвертон в начале января провел за команду 3 матча, результативными действиями не отмечался.

???? ???????????????? ????????????????! ????



2️⃣ changes as Townsend and Mina start

???? Dele, Donny and Anwar on the bench

???? DCL also among the subs#NEWEVE pic.twitter.com/btPqWzjHiN